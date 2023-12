Minél jobban bizonygatnak valamit, annál gyanúsabb, hogy pont fordítva van

Avagy simán újra felhasználhatnám a múlt heti Hazudik. Még a hazugságról is hazudik! c. cikkem címét. Hiszen minél hangosabban ordítja Fico, hogy a jövőre esedékes, konszolidációnak becézgetett költségvetési intézkedései nem érintik majd a népet, pardon, a lakosságot, annál inkább nyilvánvalóvá válik, hogy pedig de. Nagyon is.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Ráadásul a baloldalisága sem hihető, csak a gondolkodása bolsi alapú (ahol van egy kis pénz, onnan el kell venni), az intézkedéseinek a baloldalhoz nem sok köze van.

Mert mitől lenne balos gesztus egy mindenkit érintő (a munkáltatók annyival kevesebbet adnak majd ki a melósnak) járulékemelés?

Vagy egy bankadó? Amit a bank simán áthárít a kuncsaftra... És amit Fico és sleppje pontosan tud előre. Sőt, azt is sejti, hogy így kevesebb lesz a befektetés, vagyis kevesebb lesz a munka.

Semennyire sem szociális intézkedések ezek. A dohány és az alkohol adójának emelése relatíve érthető, viszont aligha feltételezhető, hogy társadalmi mértékben soknak tartható teljesen absztinens család élne az országban. Vagyis szinte minden család érintett lesz kisebb-nagyobb mértékben. Mondhatjuk, hogy a pia és a cigi luxus, de pl. a mélyszegénységben élők könnyebben mondanak le egy Ferrariról, mint a borovicskáról. Mert kiszolgáltatottak.

Minél inkább ki van valaki szolgáltatva anyagilag, magyarán minél szegényebb, minél inkább rászorul a baloldaliságra, mások szolidaritására, annál inkább nem jut neki belőle... Oké, ne sajnáljuk az alkoholistákat és dohányosokat (de, igenis érezzünk kicsit együtt velük, hiszen ez egy függőség), viszont a családjukra gondolván nem tekinthetjük ezt az emelést sem tipikusan balos húzásnak, mert pont a függők nem ettől fognak majd leszokni. Főleg, hogy abból a plusz adóból nemigen költ majd az állam túl sokat a függők gyógyítására vagy a megelőzésre.

Ahogyan egy munkaszüneti nap eltörlése sem balos gyönyör. Hiszen nem a kőgazdagok nyaralásába, pihenésébe rondít bele az intézkedés, ők megoldják, hanem a munkahelyre bejáró bérből és fizetésből élők szabadidejébe. De az legalább hoz is valamit a konyhára…

Ami pedig mindenkit érint, az a nyugdíjak ügye. Fico már négyszer vagy ötször tutujgatta meg a második pillért, amely ugyebár egyéni számlákon gebed bele ebbe – Margaret Thatcher szavaival ez a „mások pénze”. Viszont a déli szomszéd is államosította (el is verte azóta), oszt nem szakadt le az ég. Kedves nyugdíjasok, a Pellegrini által megígért plusz nyugdíjat nem a kormánytól kapjátok, de nem is Pellétől, hanem a gyerekeitektől és az unokáitoktól, akiktől azt most elveszi ez a magát szociálisnak és erősnek mondó állam.

Amely sarcolni fog, ám nem dicsekszik azzal, hogy bárhol is spórolna. Közben kidob mellékesen kb. 100 millát egy új, de legalább tök fölösleges minisztérium megalapítására. Ez Danko kapitány ára. De lesz az még magasabb is.