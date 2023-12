Elsőként állítottak karácsonyfát Kijevben a nyugati naptár szerint (FOTÓ)

Ez az első alkalom, hogy az ünnepet az új naptár szerint tartják meg, az orosz hagyományoktól való elszakadás jelképeként.

Az ortodox keresztény többségű országban a fő egyház az év elején állapodott meg arról, hogy eltér az Oroszországban is használt Julianus-naptártól, amely szerint a karácsonyt január 7-én ünneplik.

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a fa fényeit szimbolikusan meggyújtotta, és kifejtette; magánadományokból finanszírozták a fát azért, hogy lehetővé tegyék a közpénzek elkülönítését a hadsereg számára.

Kyiv lights Christmas tree according to new calendar https://t.co/QaxjSjnvpI