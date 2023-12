Hétvégére havat jósolnak a Csallóközbe is, utána viszont olyasmi jön, aminek nem fogunk örülni

Az időjósok hétvégére havazást jeleznek előre, elsősorban Szlovákia nyugati felében. A körülmények viszont nem lesznek ideálisak, utána pedig úgy változik az időjárás, hogy a tél szerelmesei nem igazán fognak örülni - írja az iMeteo.sk.

Fotó: TASR

Az elkövetkező órákban az ország nagy részén, a nyugati régiókat kivéve nappali fagyokra is számíthatunk, éjjel pedig akár -10 fokig is visszaeshet a hőmérséklet, fagyni fog az alföldeken is.

Jelenleg még északról érkezik a térségünkbe hideg levegő, szombaton azonban ez megváltozik, és két front isbefolyásolja az időjárást, aminek eredményeként nyugatról melege léghullámok érik el a régiót. Nyugat-Szlovákiában éppen emiatt csapadék várható, elsősorban hó formájában, de havas eső is előfordulhat. Szombaton kisebb mennyiségű csapadék várható, vasárnap viszont akár 5 cm hó is hullhat, noha ez még mindig nem olyan nagy mennyiségű, mint a hét közepén.

A gond pedig hétfőn érkezik, mivelhogy melegedni kezd az idő, az enyhülés pedig az ország egész területére érvényes lesz. Ha pedig ez nem lenne elég, a nyugati, délnyugati front hullámokban csapadékot is hoz magával, mégpedig eső formájában.

A téli tájnak tehát egy időre annyi, fagyokra legközelebb a következő hétvégén számíthatunk.

(iMeteo.sk)