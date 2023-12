A nagyszombati autógyárban már csak egyetlen modellt gyártanak, a szupersztár Peugeot elköltözött

A Peugeot 207-est 2006-ban kezdték gyártani Nagyszombatban, a 208-as pedig még ennél is fontosabb mérföldkövet jelentett, mivel itt gyártották az elektromos verzióját, ráadásul hatalmas megrendeléseket kapott belőle az üzem. A Peugeot 208-as hosszú távon is az egyik legkedveltebb autómodell Európában, tavaly pedig ebből adtak el a legtöbbet.

A Hospodárske noviny már egy ideje arról ír, hogy az autógyár jelenlegi transzformációjával, mely során 360 embert el is bocsátottak, költözni készül Nagyszombatból a cég spanyolországi és marokkói leányvállalataiba. Ez időközben, mint azt a HN most megírta, meg is történt.