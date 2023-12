Az 58 éves férfi a szakításuk után hónapokig terrorizálta a volt barátnőjét - akár 3 évre is rács mögé kerülhet

A púchovi rendőrség veszélyes üldözés vétsége miatt emelt vádat egy 58 éves férfi ellen. A szakítás után több hónapig üldözte volt barátnőjét, és megkeserítette az életét.

Fotó: Facebook/Polícia-Trenčiansky kraj

Minderről a trencséni regionális rendőrség tájékoztatott a Facebookon.

A vádlott az autójával követte a volt párját, különböző helyeken várta, és a találkozáskor vulgárisan szidalmazta őt. Éjszaka több telefonszámról is felhívta és rövid üzeneteket küldött neki. A nő lakóháza előtt is megjelent, és vulgáris módon viselkedett vele, aminek a szomszédok is tanúi voltak.

A nő büntetőfeljelentést tett, a rendőrök a férfit őrizetbe vették, zárkába helyezték és indítványoztak az őrizetbe vételt. Ha bűnösnek találják, hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

TASR/para