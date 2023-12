LÉNYEG: Ficónak az ellenzék és a köztársasági elnök mellett már az „utcát” is sikerült magára haragítania

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Egyre jobban látszik, hogy a Fico-kormány elszámolta magát, amikor egy rohammal akarta eltörölni a Speciális Ügyészséget, enyhíteni a korrupciós ügyekben kiszabható büntetési tételeket és megrendszabályozni a „rendetlenkedő” vizsgálótiszteket. Boris Susko (Smer) igazságügyi miniszter ugyan még mindig úgy védi a törvénymódosításait, mintha minden rendben lenne,

azzal védekezik, hogy csak azt szeretnék elérni, hogy ne ismétlődhessenek meg olyan esetek, mint az előző ciklusban, amikor „meghurcoltak” és „jogaikban megtiportak” „ártatlan áldozatokat”. Értsd ez alatt Robert Ficót, Robert Kaliňákot vagy éppen Tibor Gašpart.

A jogtiprás esetükben azt jelentette, hogy letartóztatták őket, majd a bíróság vagy előzetes letartóztatásba helyezte vagy szabadlábon várhatták az ellenük folyó büntetőeljárás végeredményét.

Jöhet az elnöki vétó, és végül az Alkotmánybíróság

Az ügyben ma megszólalt Zuzana Čaputová köztársasági elnök, és gyakorlatilag bejelentette: vétózni fog. Elsősorban azt a gyorsaságot kifogásolja, amivel a kormány az igazságszolgáltatásnak ezt a fontos részét a kukába akarja dobni. A törvénytervezetet a héten mutatta be a kormány, a Speciális Ügyészi Hivatal pedig már január 15-én megszűnne. Az államfő szerint a megszűnése veszélyezteti a jogállam működését Szlovákiában.

„A jogállam elveivel ellentétesnek tartok ilyen súlyú változásokat gyorsított eljárásban elfogadni” – jelentette ki Čaputová.

A köztársasági elnök szerint a tervezet elhibázottságát mutatja, hogy a módosításokat az Ügyészi Tanács is ellenzi, amely a kerületi ügyészségek képviselőiből áll. Szerintük ugyanis a kerületi ügyészségek nem tudják átvenni a Speciális Ügyészi Hivatal által felügyelt büntetőeljárásokat, ilyen rövid idő alatt pedig végképp nem. Čaputová nem zárta ki, hogy a vétó után az Alkotmánybírósághoz fordul.

Főleg ez utóbbi lenne csapás a Fico-kormányra, hiszen, ha az Alkotmánybíróság elfogadja beadványát, azzal egyben a törvény végrehajtását, és ezzel a Speciális Ügyészség felszámolását is felfüggesztheti.

Az ellenzék kezdi megtalálni a hangját

Talán az elnöki vétónál is veszélyesebb azonban, hogy meglepően jól sikerült az ellenzéki pártok első kormányellenes tüntetése csütörtön este Pozsonyban, a kormányhivatal előtt. A Szabadság térre több ezren jöttek el tiltakozni a PS, az SaS és a KDH hívására, olyan sokan, hogy az a szervezőket is meglepte. Ráadásul nem egy „húsba vágó” téma miatt vállalták sok ezren, hogy fagyoskodva meghallgatnak néhány ellenzéki politikust, hanem olyan elvont fogalom érdekében, mint a jogállam védelme.

A tömeg nem is annyira a kormányra veszélyes, hiszen ritkán van olyan helyzet, amikor az „utca” képes kormányt dönteni – 2018 ilyen különleges alkalom volt –, a közhangulat megfordulása sokkal inkább Peter Pellegrini államfői ambícióit fenyegeti.

Ez abból is látszik, hogy a Hlas nagyon óvatosan kommentálta az államfő bejelentését. Robert Ficónak ugyan látszólag nem kellene megijednie, nyugodtan folytathatná a Speciális Ügyészség ledarálását, de ha azt nézzük, hogy a Smer elnökének is fontos, hogy egy „kormánybarát” elnöke legyen a tavaszi választás után az országnak, akkor már nem is olyan veszélytelen a kormány számára egy hosszan tartó utcai tiltakozáshullám. Az ellenzék pedig talán már feleszmélt a választás okozta sokkból: jövő hétre meghirdette a tiltakozás folytatását.

Orbán tényleg mindent megtett Fico győzelme érdekében

Újabb bizonyítéka van annak, hogy nem véletlen a felhőtlen viszony Orbán Viktor és Robert Fico között, a szlovák kormánypártok nem önzetlenül nevezik példaképüknek a magyar kormányt.

Kiderült, hogy a magyar kormány, konkrétan a Miniszterelnöki Kabinetiroda fizetett reklámban hirdette a „menekültveszélyt” a választások előtt Szlovákiában – és Lengyelországban is –, ami a mi esetünkben egyértelműen a Robert Fico vezette Smer és a jelenlegi kormánypártok malmára hajtotta a vizet.

Orbánnak most rendkívül fontos lett a „szuverenitás”, legalábbis Magyarország szuverenitása. A magyar Országgyűlés egy emberi jogokat sértő „szuverenitásvédelmi törvény” elfogadására készül, hónapok óta kampány folyik az ellenzéki pártok ellen, mert megpróbálták külföldi pénzzel ellensúlyozni a választáson a Fidesz hatalmas kormányzati hátszelét, plakátkampányt indítottak Alex Soros és Ursula von der Leyen ellen. Az azonban egyáltalán nem zavarja, ha gátlástalanul, a saját érdekeinek megfelelően, közvetlenül beavatkozik egy másik ország választási kampányába, teljesen figyelmen kívül hagyva az ott élő magyar kisebbség érdekeit.

Lajos P. János