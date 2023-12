Fico és Pellegrini szökési kísérlete

Azért az sokmindent elárul a szlovákiai néplélek jó részének siralmas állapotáról, hogy akad számos mindenhez is értő seggfej, akiknek a szemük se rebben, ha szembesülnek a hírrel, hogy a Fico-Pellegrini kabinet a Speciális Ügyészség likvidálásán ügyködik. Ha viszont netán elolvassák, sokan legfeljebb köpnek egyet, hogy a közösségi hálón prezentált egyéb tesdneveket ne is említsünk…

Fotó: TASR

Az efféle magatartásnak két oka lehet. Az egyik, hogy némelyeknek fogalmuk nincs arról, hogy mit olvasnak. Vagyis képtelenek a szövegértésre. A másik probléma, hogy voksukat a választásokon azokra a pártokra adták, akik most kormányra kerülvén mindent megtesznek, hogy megússzák a számonkérést. A Speciális Ügyészség ugyanis anno épp azért lett létrehozva, hogy a Szlovákiában tenyésző gazdasági maffiákat, a korrupció lehúzó mocsarát lecsapolják. A bűnelkövetők pedig megkapják méltó büntetésüket. Méghozzá az aktuális hatalomgyakorlóktól függetlenül, a Specializált Büntetőbíróságon.

Első látásra azt hinné tehát a naiv szemlélő, hogy az ilyen intézmények tevékenységét közfelkiálltással kvitteli minden normális halandó. Annál is inkább, mert ha benézel a netre, minden második alany azon rinyál, hogy milyen sok gátlástalan tolvaj élősködik a közpénzeken. Illetve minden egyes adófizető pénzén. Valójában azonban szó sincs erről. A többség hallgat, mint a kuka. A sáros közszereplők, politikusok és azok gazdasági strómanjai által olcsó hazugságokkal, ideológiai szeméttel táplált hülyék mégis köpködésre fogják a dolgot, hiszen képtelenek felfogni, mi történik körülöttük. Avagy nagyon is értik, de megszokták, hogy miként boldoguljanak az intézményesített korrupció labirintusában. Vagyis tulajdonképpen kedvezményezettként élik meg, hogy a tőlük ellopott pénzért kialkudhatnak maguknak némi alamizsnát. Semmi kétség, tele vagyunk effélékkel. A maradék pedig azon ujjong a Fico-Pellegrini-féle koszos hatalmi orgiát szemlélve, mert annyira ostoba, hogy jobban hisz a primitiv politikai propagandának, mint annak a sajtónak, amely nem szegődött el pártcsicskának. Illetve nem élvezkedik a hatalmi önkényt szemlélve, hanem hivatásához hűen ellenőrzi, kritizálja a közszerplőket, a mindenkori hatalomgyakorlókat. Tekintetnélkül arra, hogy milyen irányultságú a politikai hitvallásuk. Bár a politikusok jelentős hányadát korántsem holmi hitvallás vezérli mindennapi cselekedeteikben. Egyetlen céljuk ugyanis, hogy miként verhetik át a méla pórnépet. Egyrészt félelemkltéssel és persze ellenséggyártással. Mindehhez pedig semennyi tudás nem kell. Elég, ha a propagadisták gazdáik szennyesét a legalantasabb emberi ösztönökre (értsd, faj- és idegengyűlölet, homofobia, zsigeri irigység, rosszmájúság), nem utolsósorban a hiszékenységre no és a tudatlanságra építve mossák.

Világos, hogy a Fico-Pellegrini tandem pillanatnyi „sikere” ennek a receptnek köszönhető. És annak a buzgalomnak, hogy ez a siker tartós legyen. Mármint, hogy megússzák a számonkérést. Ezért nyilván a legsúlyosabb bűncselekmények számonkérésére létrehozott intézményeket, vagyis a Speciális Ügyészséget és a Specializált Büntetőbíróságot kell likvidálniuk. De legalábbis meg kell próbálni a működésüket ellehetetleníteni.

Még szerencse, hogy ennek az öncélú alantas mutatványnak azért a bárgyú, olcsó hangulatkeltéssel és hazugságokkal átvert tömögeken kívül akad Szlovákiában szép számmal határozott ellenzője is. Azokról az emberekről van szó, akik Robert Fico és Peter Pellegrini legutóbbi országlásának a pozsonyi utcán vetettek véget. Csak remélni lehet, hogy előbb-utóbb egyre többen ébrednek rá megint, hogy, ami most kormányzás címszó alatt zajlik Szlovákiában, az nem több és nem is kevesebb potenciális köztörvényes bűnözők szökési kísérleténél…