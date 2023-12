Van rá esély, hogy havas lesz a karácsony Szlovákiában

Az időjósok szerint 70:30 az esélye.

Decemberben már többször is havazott az ország egész területén, de az alacsonyabban fekvő vidékeken mindannyiszor egy nap után lényegében el is olvadt a hó java. Az iMeteo portál közölte, hogy az elkövetkező napokban enyhülés vár ránk, a hét végére viszont ismét fagyni fog - noha nem nappal. Csapadék is érkezik, és előfordulhat a hétvégén ismét havazás, a jövő hét elején viszont újabb enyhülés várható, majd néhány nappal karácsony előtt, december 20. környékén ismét hidegebbre fordult az időjárás.

Az előrejelzések szerint az ország bizonyos területein -10 fokra is visszaeshet a hőmérséklet éjjel, nappal viszont -3 és +3 között mozog majd, ami azt jelenti, hogy ha ezekben a hetekben havazni is fog, az hamar el is olvad. Egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy december 24-én, szenteste milyen időnk lesz, az iMeteo portál viszont 70:30 arányban azt jósolja, hogy télies, fagyos, és esélyes az is, hogy havas lesz a karácsony.

Az elkövetkező napokban ennél pontosabb előrejelzést is kaphatunk.

