Andrea Hervay: A munka önmagában is elég stresszes, ezért alakítsunk ki olyan légkört, amelyet örömmel várunk és jól érezzük magunkat benne

A vámnyilatkozati osztályának vezetője 22 éve dolgozik Dunaszerdahelyen. Egy sorozat inspirálta arra, hogy élete szakmáját válassza. Drogokkal, holttestekkel és menekültekkel is foglalkozott már konténerekben, hobbijainak felsorolása pedig egy külön cikknek is elég lenne.

Mivel jár a munkája?

Hát, főleg acél idegekkel (nevet). A vámhivatallal tárgyalsz, ami tulajdonképpen az állam. Huszonkét éve küzdünk ugyanazzal a dologgal, és még mindig ugyanott vagyunk. De ha el kellene magyaráznom a vámügynök munkáját, akkor körülbelül arról szól, hogy a METRANS szinte minden árut szállít harmadik országokba és országokból. A szállított árukat még nem engedik szabad forgalomba. Mi, mint vámnyilatkozati osztály, vagy átvesszük és feladjuk az árukat a tranzitban lévő ügyfelektől/-nek, vagy engedélyek alapján szabad forgalomba bocsátjuk számukra az árukat vagy exportra. Kitöltjük helyettük a dokumentumokat, benyújtjuk a vámhivatalnak, tárgyalunk a hivatallal, részt veszünk az ellenőrzéseken, és elküldjük az ügyfeleknek az összes szükséges dokumentációt. Én személy szerint ma már inkább csapat vezető vagyok, engedélyekkel vagy komolyabb ügyekkel foglalkozom. A mottóm az, hogy lassan több időt töltünk a munkahelyünkön, mint a családunkkal, ezért fontos, hogy jó legyen a légkör. Talán a mi részlegünkön a minimális fluktuáció arról árulkodik, hogy ki lehet bírni (nevet).



Hogyan kezdte a pályafutását?

Egyedül kezdtem és alapítottam meg ezt a részleget. A vámnyilatkozati osztály körülöttem nőtt, és ma már 24-en vagyunk, így minden évben több mint egy fővel bővült a létszám. Előtte 14 évig voltam vámos a vámhivatalban, majd jött egy nagyszerű ajánlat - melyért nagyon hálás vagyok - amikor azt mondtam, hogy elég volt az állami szektorban, bár 15 éves korom óta a vámtisztviselői hivatás volt az álmom. Egy apró céghez csatlakoztam, amely ma már egy hatalmas kolosszus.

Honnan merült fel Önben 15 éves korában, hogy vámos szeretne lenni?

Két dolog között vacilláltam: vagy archeológus akartam lenni, vagy vámtiszt. Mindig is szerettem az egyenruhákat, és amikor ehhez jött még egy sorozat is a dunai vámosokról, ami a kommunizmus alatt futott a tévében, akkor már el is dőlt a dolog. Amikor egy rövid, más területen töltött időszak után lehetőségem nyílt arra, hogy a vámhivatalba menjek dolgozni, rögtön jelentkeztem a vizsgákra, második lettem, és végül tényleg a kikötőben dolgoztam, mint abban a sorozatban. Ez egy rendkívül érdekes munka volt. Például a megrakott szénbe szurkáltak pálcákat, hogy kiderítsék, nincsenek-e benne emberek, akik illegálisan próbálnak nyugatra kivándorolni. Dolgoztam a bergi határátkelőnél is, mielőtt megnyílt a határ. Amikor férjhez mentem és terhes lettem, akkor kérelmeztem az áthelyezésemet haza Dunaszerdahelyre.

Mi a munkája legnehezebb és legjobb része?

A legnehezebb része meggyőzni néhány ügyfelet arról, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen muszáj elvégezni. Egyes áruk szigorú ellenőrzésekhez, minősítésekhez, tanúsítványokhoz kötöttek. Aztán meg kell győzni a vámtisztviselőt, hogy az, ahogyan dokumentálva van, valóban megfelelő – tehát mindig valahol a két kerék között állsz. A legjobb az ügyfelek elégedettsége, a dicséret, hogy a METRANS a piacon vezető szerepet tölt be. Ez kifejezetten örömmel tölt el.

Bizonyára találkozott néhány extrém helyzettel ebben a munkában. Melyik maradt meg az emlékezetében?

Amikor a vezérigazgatónk egy szombati napon, éppen ebédeltem, felhívott, hogy hol vagyok, mit csinálok – és hogy jöjjek be munkába. Nos, az egyik konténerben beigazolódott a vámbűnügyi hivatal gyanúja, hogy valaki a bejelentett palackos bor helyett mást csempészett. Egyszerűen lehetetlen elfelejteni ezt az egész nyomozást. Persze nekünk, mint fuvarozónak semmi közünk nem volt hozzá, de mindig is teljes mértékben együttműködtünk a nyomozó hatóságokkal, és nem volt hiány a szaladgálásból.

És hát a menekültek. Egyszer a fiatal kollégáink elmentek konténereket ellenőrizni, és megszólalt a telefonom: "Főnökasszony, menekültjeink vannak a konténerben!". Erre én azt kérdeztem: "És mit csináltok?", mire ők: "Tartjuk az ajtót, hogy ne tudjanak kijutni..." Hát ilyen helyzetekkel is jár a mi munkánk.

Hogyan tud pihenni egy ilyen sokszor stresszes munka után?

Akkor még sokáig itt leszünk (nevet). Annyi minden érdekel, hogy még a napi 24 óra sem lenne elég nekem. A negatív energiát a két hat és fél kilós macskám szívja ki, akik mindig hazavárnak. Amikor a múzsám elragad, festek, de festményeim már nincsenek, mert mindet elajándékozom. A meditáció és a jóga nagyon fontos számomra, más szemléletet adnak a dolgoknak és az életnek. És az ilyen típusú munkáknál ez egy remek módszer arra, hogy kitisztuljon a fejem. Ezenkívül nagyon szeretem az arcolvasást – a fiziognómiát. Hogy minden az arcunkra van írva. Elképesztő, hogy ezt például az üzleti életben is alkalmazni tudom. Ezen kívül szeretem az ezotériát, a könyveket, a társasjátékokat, és amit kevesen hisznek el, hogy otthon nagyon szeretek játékkonzolokon játszani.

-p-