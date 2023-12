Választások, Fico, földrengés – mutatjuk, mire kerestek rá leggyakrabban a szlovákiaiak a Google-ben 2023-ban

A Google idén is nyilvánosságra hozta, hogy mire kerestek rá leggyakrabban az emberek.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Szlovákiában 2023-ban a szeptemberi parlamenti választások volt az az esemény, amire az emberek leggyakrabban rákerestek. A második helyen a januárban rendezett népszavazás végzett, a harmadikon pedig a háború Izraelben és Gázában.

A Szlovákiában leggyakrabban kikeresett események 2023-ban:

1. Választások

2. Népszavazás

3. Háború Izraelben és Gázában

4. Földrengés Kelet-Szlovákiában

5. Rammstein koncert Trencsénben

A leggyakrabban kikeresett személyek közül Robert Fico miniszterelnök végzett az élen. Őt követi Rudolf Huliak, Očová polgármestere, akit az SNS környezetvédelmi miniszternek jelölt. A harmadik helyre Barbora Richterová fért oda, aki azzal vádolta meg egykori partnerét, boris Kollárt, hogy brutálisan megverte őt.

A Szlovákiában leggyakrabban kikeresett szlovákiai személyek 2023-ban:

1. Robert Fico

2. Rudolf Huliak

3. Barbora Richterová

4. Alžbeta Ferencová

5. Kamila Heribanová

6. Martina Šimkovičová

7. Peter Pellegrini

8. Richard Autner

9. Michal Šimečka

10. Zuzana Dolinková

A külföldi személyiségek rangsorát Petr Pavel cseh köztársasági elnök vezeti. Őt követi Mario Cimarro színész, aki részt vett a Let's Dance című show-műsorban. A harmadik helyen a Wednesday-sorozat és az új Sikoly-film sztárja, Jenna Ortega végzett.

A Szlovákiában leggyakrabban kikeresett külföldi személyek 2023-ban:

1. Petr Pavel

2. Mario Cimarro

3. Jenna Ortega

4. Céline Dion

5. Vojta Dyk

Egész Szlovákiát sokkolta Daniel Heriban színész halála – az elhunyt személyiségek közül az ő nevét írták be leggyakrabban a Google keresőjébe. Ugyancsak sokakat megérintett Vašo Patejdl, Tina Turner és Matthew Perry távozása.

A Szlovákiában leggyakrabban kikeresett elhunyt személyiségek 2023-ban:

1. Daniel Heriban

2. Vašo Patejdl

3. Tina Turner

4. Matthew Perry

5. Ken Block

Az emberek gyakran írtak be kérdéseket is a keresőbe. Ezen a téren is a választások és népszavazás érdekelte őket a leggyakrabban, de az is népszerű volt, hogy mennyi ideig kell a kukoricát főzni, illetve hogyan keletkeznek a földrengések.

A Szlovákiában leggyakrabban beírt kérdések a keresőbe 2023-ban:

1. Hogyan kell szavazni?

2. Hogyan végződött a népszavazás?

3. Mennyi ideig kell a kukoricát főzni?

4. Hogyan végződtek a választások?

5. Hogyan keletkezik a földrengés?

Sokunkkal előfordul, hogy ha hallunk vagy olvasunk valamilyen kifejezést, amit nem értünk, akkor a Google-hoz fordulunk segítségért. Idén is különféle kifejezésekre kerestek rá az emberek.

A Szlovákiában leggyakrabban kikeresett kifejezések 2023-ban:

1. Implózió

2. Recesszió

3. Opció

4. Mizogýn (nőgyűlölet)

5. Asszertivitás



