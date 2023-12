LÉNYEG: Lipšic szerint befolyásos oligarcháknak biztosítana egérutat a kormány, Kaliňák pedig játékkonzollal kezelné a háborúkat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A kormány büntetőjogi reformjának azonnali negatív hatása is lesz, állítja Daniel Lipšic speciális ügyész. A törvény ugyanis nemcsak a Speciális Ügyészi Hivatalt szünteti majd meg, hanem csökkenti a büntetéseket a korrupciós ügyekben, és lerövidíti az elévülési időt is. Ez utóbbi szinte azonnal „hatni” fog, egyes eljárások nagyon gyorsan véget érhetnek majd. Lipšic példaként a Gorilla-, illetve a Vámszedő 3 (Mýtnik 3) nevű ügyet említette.

„Az elévülési idő lerövidítése és a büntetések mérséklése miatt a befolyásos oligarchák ügyei is leállhatnak” – jelentette ki Lipšic.

A jogszabályokat ráadásul gyorsított eljárásban szeretné elfogadtatni a kormány, így már januárban életbe léphetnének. Az ellenzék várhatóan obstrukcióval megpróbálja majd elhúzni a törvények vitáját, emellett pedig az „utcára” is viszi az ügyet: holnap több városban is tiltakozóakciókat szervez. A köztársasági elnök jelezte, hogy a gyorsított eljárás miatt várhatóan megvétózza majd az elfogadott jogszabályt, és mérlegelni fogja azt is, hogy az Alkotmánybíróságtól kérje a változások megsemmisítését.

Újra emelkedik az államadósság, az ellenzék szerint államcsőd fenyeget

Hamarosan a költségvetési törvény is a parlament elé kerül, a kormány pedig várhatóan már holnap rábólint. A jövő évi hiány ugyan enyhén alacsonyabb lesz az ideinél, a kabinet 5,97 százalékosra tervezi, de ez is rettenetesen magas. Az államadósság jövőre újra emelkedésnek indul, meghaladja majd a GDP 58,6 százalékát.

Még rosszabb azonban – hogy a ficói „konszolidáció” ellenére – a következő években pedig átlépi a 60 százalékos szintet, 2027-re pedig meghaladja majd a 65 százalékot is.

A piac már kezdi beárazni a kormányzati költekezést, az első hitelminősítő, a Fitch pénteken egy szinttel rontotta az ország besorolását. Ez pedig hamarosan megmutatkozik az államkötvények emelkedő kamataiban is, vagyis az egyre nagyobb államadósság után egyre magasabb kamatokat kell majd fizetnünk. Néhány év alatt megduplázódhat, mintegy évi 2,5 milliárd euróra emelkedhet a kötvények után fizetett kamat összege. Az ellenzék szerint akár az államcsőd sem kizárt, ha az ország nem tér le a „görög útról”.

A dolgozók kétötöde csak álmodik a béremelésről

Habár a jövő évi állami költségvetés már viszonylag alacsony, mintegy 3 százalékos inflációval számol 2024-re, és a pénzügyminiszter szerint jövőre a bérek reálszinten is emelkednek, az emberek nem nagyon hisznek a kormány optimizmusának. Erre minden okuk megvan, hiszen a statisztikák szerint már idén is csaknem „törölte” az infláció hatását a béremelkedés, de ezt a legtöbben nem érzik.

A Platy.sk portál felmérése szerint a munkavállalók 40 százaléka idén egyáltalán nem kapott fizetésemelést, és aki kapott, az sem elégedett vele, olyan alacsony volt a béremelés.

50 százalékuknak legfeljebb bruttó 100 euróval nőtt a bére, és csak 10%-nyian kaptak 300 eurós vagy még magasabb emelést. A felmérés szerint csak a megkérdezetteknek 15%-a elégedett a magasabb bérével.

A védelmi miniszter játékkonzollal oldaná meg a háborúkat

Egyes miniszterek azonban nemcsak béremeléssel, hanem igazi karácsonyi ajándékkal is „kedveskednek” alkalmazottaiknak. Robert Kaliňák is írt a Jézuskának, és kért egy PlayStation játékkonzolt, ráadásul a legújabb. 5. szériából. Az ára is ennek megfelelő, csaknem 1500 euró. A védelmi miniszter azonban „jó fej”, nem magára gondolt, hanem a Bosznia-Hercegovinában állomásozó szlovák békefenntartókra.

Igaz, annyira azért nem „jó fej”, hogy a játékkonzolt saját zsebből vásárolja meg, de a minisztérium büdzséjéből futja erre is.

A miniszter különben is örülne neki, ha minden konfliktust játékkonzolon le lehetne rendezni. A békefenntartóknak úgy látszik a kiképzésükbe is beletartozik majd néhány videójáték.

Pellegrini még karácsony alatt is az elnökjelöltségén fog gondolkodni

Peter Pellegrini (Hlas) „szembeszállt” Andrej Dankóval, ma bejelentette, hogy csak jövőre jelenti be, hogy indul-e a köztársaságielnök-választáson. Az SNS elnöke ugyanis szerette volna, ha ezt már a héten megteszi, hogy mindenki nyugodtan karácsonyozhasson.

Pellegrini azonban még karácsony alatt is „gondolkodni” akar, emellett pedig végigjárja a hlasosokat, hogy mindenkivel megbeszélje, valóban jó ötlet-e az indulása.

Természetesen már mindenki számára nyilvánvaló, hogy Pellegrini lesz a koalíció elnökjelöltje, de a Hlas elnökének kell még egy hónap "konzultáció".

Lajos P. János