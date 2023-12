Nem kell többé egyik gyógyszertárból a másikba rohangálni – újdonságot vezet be az egyik biztosító, és hamarosan csatlakoznak hozzá a többiek is

Újdonságot vezet be a Dôvera egészségbiztosító, aminek köszönhetően az emberek ellenőrizhetik majd a gyógyszerek elérhetőségét a gyógyszertárakban, valamint le is rezerválhatják őket.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Martin Kultan, a Dôvera vezérigazgatója a TV Novinyval közölte, hogy a szolgáltatás elindítására a Dr. Max gyógyszertárat választották, mivel az már rendelkezett saját rezervációs rendszerrel, de már tárgyalnak a többi gyógyszertárral is.

A rezerválás nincs feltételhez kötve, a felírt gyógyszert pedig 48 óráig tartják a gyógyszertárban. A páciensnek nem kell kiírnia a személyes és elérhetőségi adatait, minden előre meg van adva.

Marian Jánoš, a Dr. Max hálózat vezérigazgatója szerint a szolgáltatás célja, hogy a páciensek számára megkönnyítsék a gyógyszerekhez való hozzáférést.

Az Union biztosító is tervezi hasonló projekt elindítását, mégpedig a jövő év elején. A biztosító első körben a Plus gyógyszertárral fog együttműködni, de ugyancsak tárgyalnak a többi hálózattal is. Az Általános Egészségbiztosítónál is tervben van a szolgáltatás elindítása, részleteket viszont egyelőre nem közöltek.



(tvnoviny.sk)