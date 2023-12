Ajándékozzon inspiráló könyveket karácsonyra a Diderot könyvesboltból

A sötét téli hónapokban hajlamosabbak vagyunk komorabban látni a világot, életünket. De ezzel nem vagyunk egyedül, az emberek nagy részének hangulatára rányomja bélyegét a külvilágból érkező rengeteg inger, ki nem mondott érzelem, az egyre nagyobb távolság vágyaik és a valóság közt, és minél többször lépnek be lelkük titkos kamrájába, annál rosszabbul érzik magukat, és távolodnak el önmaguktól. Ha van olyan családtagja, barátja, ismerőse, aki hasonló cipőben jár, akkor annak a www.diderot.sk könyvkereskedés huszonnyolcezer kötetes kínálatában száz százalék talál olyan szuper önsegítő pszichológiai könyvet, amivel nem csupán segítséget, de reményt is nyújthat. Korosztálytól függetlenül, hiszen sosincs késő új fejezetet nyitni életünk könyvében.

Popper Péter, a híres pszichológus, 2023. november 19-én ünnepelné a 90. születésnapját. Ebből az alkalomból kifolyólag a Kulcslyuk Kiadó útjára indította életműsorozatát, melynek első kötete A tigris és a majom, melyben Mihancsik Zsófia beszélgetett tabuk nélkül a kivételes tudású és széles látókörű professzorral. A több éven keresztül tartó lenyűgöző párbeszédből nem csupán azt tudhatjuk meg, hogy Popper Péter miként gondolkodott családról, párkapcsolatokról, politikáról, vallásról, hitről, pszichológiáról, társadalomról, félelmekről, döntésekről, de útmutatást nyújt abban is, miként ne legyünk „majmok”, ha egyszer lehetünk „tigrisek” is. Méghozzá úgy, hogy közben önazonosak maradunk, elvégre „csak égboltot vált, nem lelket, aki áthajózik a tengeren.” Akarhatunk ennél többet?

Ugyan sokan szeretik a drámákat, de azt már kevesen, ha úgy érzik, mindennapjaik egy abszurd drámához hasonlítanak, és mindennek a tetejében, ennek még ők maguk a főhősei is. Pedig néha nem kell nagy változás ahhoz, hogy megváltozzon az életünk. Elég, ha megtanuljuk meghúzni a határainkat, és nem megyünk bele ezredszer is ugyanazokba a játszmákba. Hogy ezt miképpen tudjuk a leggyorsabban és leghatékonyabban elérni, arra Karin Kuschik, a Der Spiegel No.1 bestsellerírója, aki Németország legismertebb felső vezetőinek mentora ad tippeket olvasmányos, húsz évnyi saját tapasztalatát feldolgozó 50 mondat, ami megkönnyíti az életet című könyvében. A rendkívüli szakmai elismertségnek örvendő önmenedzser-coach frappáns mondatai igazi csodafegyverként segítik saját belső határaink, önbizalmunk, önértékelésünk védelmét, magán-, és szakmai életünk jobbra fordulását. Ideális ajándék azon szeretteinek, akiknek szeretné megkönnyíteni az életét.

Vágyi Petra szakpszichológus Sémáink fogságában című nagysikerű önfejlesztő könyve után végre kapható legújabb a Sémáink párban – A párkapcsolati problémák és pártalálási nehézségek nyomában című kötete. Első könyvéből „megtanulunk azzá a felnőtté válni, akire gyerekként szükségünk lett volna,” felismerhetjük melyek azok a szülői házból hozott érzelmi sérülések, szülői mondatok, gyermekkorban rögzült sémák, melyek lehúznak minket, és amelyek miatt ismételten mindig ugyanazokba a hibákba esünk. Amíg azonban nem sikerül letennünk ezeket a ballasztokat, amíg sérült gyermeki énünk dönt felnőtt énünk helyett, még a legkisebb párkapcsolati vita vagy nézeteltérés során is, nem tudunk kiegyensúlyozott boldog párkapcsolatot kialakítani. Ahogy akkor sem, ha mindig ugyanazokat a sémákat ismételjük. Vágyi Petra könyvei közelebb visznek minket ahhoz, hogy harmóniában élhessünk önmagunkkal, és társunkkal. A boldogság kék madarára meg ki ne vágyna?

Az emberi lélek olyan, mint egy csodálatos hangszer. Elég egy durva mozdulat, egy rossz rezdülés és már nem szól olyan kristálytisztán. Hogy ezen ne bánkódjunk, hiszen a lélek nagyon tud fájni, tudatalatt egyre-másra különböző krónikus testi fájdalmakba menekülünk, nem gondolva arra, hogy a kiváltó ok egy régről cipelt harag, sértődöttség, elégedetlenség, kudarc… elfojtott érzésében keresendő. Almási Kitti, Magyarország egyik legnépszerűbb szakpszichológusa, nemrég megjelent Elvarratlan szálak című könyvében most azon kérdésekre keresi a választ, hogy „miként, engedhetjük el a múlt sérelmeit? Hogyan bocsáthatjuk meg a korábban elkövetett hibákat? Hogyan nézhetünk szembe azzal a fájdalommal, amit eddig csendben hordoztunk magunkban? Egyáltalán honnan tudhatjuk, hogy tényleg túl vagyunk már egy olyan eseményen, ami korábban nehéz érzéseket okozott?”

Tanulni azonban nem csupán a szakemberektől lehet, hanem azoktól az ismert és híres személyektől (most nem a hirtelen felkapott celebekre gondolunk) is, akik a „semmiből” indulva tehetségüknek, kitartásuknak köszönhetően világsztárokká váltak. A tehetség és a kitartás azonban önmagában nem elég. A sikerhez szerencse is kell. Kezdetben mindegyikükre rámosolygott, kezdetben mindannyiuk élete csodás fordulatot vett, ám ezzel és a népszerűség terhével nem mindegyikük tudott megbirkózni. Életrajzaik, mindamellett, hogy szórakoztató olvasmányok, hiszen egy olyan világba nyújtanak belátást, amiről mi még csak nem is álmodhatunk, rendkívül sok tanulságot is nyújtanak.

Hanna Faber lenyűgöző életrajzi regénye nem csak azoknak tökéletes karácsonyi ajándék, akik szeretik a legendás énekesnő, Whitney Houston olyan szívhez szóló örökzöld slágereit, mint az I Wanna Dance with Somebody vagy az I Will Always Love You, hanem mindazoknak, akik a fordulatokban gazdag romantikus hangulatú regények világában érzik otthonosan magukat. Ha még most megrendeli a www.diderot.sk oldalon a Kossuth Kiadó gondozásában megjelent lenyűgözően szép és igényes Whitney Houston – A hang című kiadványt, az ünnepekig még garantáltan megérkezik. Már csak be kell szépen csomagolni. Beleolvasni azonban nem ér, mert megtartásának veszélye igencsak magas.

Míg Whitney Houston, aki a mai napig a világ egyik legsikeresebb énekesnőjeként van számontartva, érzelmi alapon meghozott rossz döntéseinek terhe elől önsorsrontásba menekült, addig Tina Turner 83 éves korában bekövetkezett haláláig ahányszor csak padlóra került, annyiszor volt képes összeszedni magát, megújult erővel építeni karrierjét, és harmóniát teremteni magánéletében. Pedig nem volt hozzá kegyes a sors, drámák, traumák, családon belüli erőszak, kudarcok, nyomor tarkította hosszú életútját. Hogy mi volt a titka? Honnét merítette az erőt? Mi vezette el a boldogsághoz? Hogy tudja bárki leküzdeni az élet akadályait? Lelki fejlődésének útját, saját élete kapaszkodóit Tina Turner Magad leszel a boldogság – Útmutató életed jobbá tételéhez című könyvében osztotta meg rajongóival és tisztelőivel. A világszerte milliós példányszámban elkapkodott sikerkönyv inspiráló ajándék lehet mindazoknak, akik fontosak nekünk.

„Az emberek nevetni fognak az álmaidon, aztán meg utálni fognak, amikor megvalósítod őket” – nyilatkozta egyszer Arnold Schwarzenegger, aki kisgyerekként egy Graz melletti faluban álmodozott arról, hogy egyszer ő lesz a világ legjobb testépítője, Mr.Universum. Szigorú apai nevelésének köszönhetően hamar megtanulta azonban, hogy az álmodozás konkrét lépések és célok nélkül fabatkát sem ér. Kitartása, elszántsága és ami a legfontosabb, önmagába vetett hite nélkül ma a világ nem sikeres filmszínészként, üzletemberként és politikusként ismerné őt. Hogy miképpen alakult élete egy igazi sikertörténetté azt legújabb, Tedd magad hasznossá – Az élet hét szabálya c. könyvében árulja el nekünk. Az őszinte hangvételű, olvasmányos kötet ugyanolyan motiváló, mint Arnold Schwarzenegger élete.

Michael J. Fox, a Vissza a jövőbe és a Családi kötelékek sztárjának karácsony előtt megjelent Előre a jövőbe – egy optimista gondolatai a mulandóságról című könyve egyrészt szórakoztató, másrészt erőt adó olvasmány. Az évtizedek óta Parkinson-kórban szenvedő népszerű színész ugyanis kendőzetlen őszinteséggel és remek humorral mesél életéről, betegségéről és halandóságáról. Személyes történetein keresztül mutatja be, hogyan küzdött meg a kihívásokkal, és hogyan találta meg életében a reményt és szeretetet. Ez a mély és megindító alkotás, amelyet áthat a Michael J. Foxra jellemző humor, minden bizonnyal felejthetetlen olvasmányélményt fog adni nyújtani fiataloknak és időseknek egyaránt.

A www.diderot.sk honlapon már online is elérhető Böjte Csaba ferences rendi szerzetes A létezés öröme – Örök értékek a 21. században c. legújabb könyve. A keménytáblás kötet éppen annyira vaskos, hogy még jó legyen kézbe venni és még kényelmesen olvashassuk hosszú órákon át. Böjte Csaba testvér ugyanis, ahogy azt már tőle megszokhattuk, ezúttal is megszívlelendő gondolatokat, útmutatásokat fogalmazott meg. A kötet a mai kor emberét szembesíti a kérdéssel, hogy képes-e még megélni és jelen lenni a pillanatban? Rá tud-e csodálkozni egy virágzó fa szépségére? Tudja-e szívből értékelni azt, ami megadatott neki? Böjte Csaba új kötetében a tőle megszokott hittel, bölcsességgel és derűvel vezeti el olvasóját a mindennap átélhető örömök világába. E személyes történetekben gazdag "örömhatározó" nemcsak gyakorló híveknek szól, hanem mindazoknak, akik felszínes élmények helyett mélyebb, örökérvényű és az igazsághoz elvezető élettapasztalatokra vágynak.

November végén mutatták be Ch.Gáll András: Marco Rossi – Folytassa, Mister! c. önéletrajzi kötetét, amely minden focirajongó számára egy igazi csemege. A magyar válogatott szövetségi kapitányaként ismert sportember 2012-ben érkezett Budapestre, hogy a Honvéd vezetőedzői posztját átvegye. A Felvidéken a dunaszerdahelyi FC DAC csapatának vezetőedzőjeként vált ismertté. A kimagasló tehetségű sportember, – akinek nagy álma, hogy sikerre vigye a magyar válogatottat a 2024-es EB-n – tanulságos életpályáját, buktatókkal tarkított magyarországi diadalmenetét és az összes válogatott meccset bemutató könyv biztosan nagy örömet fog okozni barátunknak, testvérünknek, édesapánknak és mindenkinek, aki tiszta szívből szurkol a magyar válogatott focistáinak.

Mindazok számára, akiket érdekel a brit királyi család története, remek választás lehet Andrew Morton A királynő című könyve, amely II. Erzsébet királynő korszakalkotó uralkodását mutatja be. A szerző őszintén feltárja a királynő életének legfontosabb eseményeit, kihívásait és sikereit, valamint azt, hogyan alakította hazáját és a világot a 20. és 21. században. A New York Times bestseller írója azonban nem csupán a királynőről, aki annak ellenére, hogy nem maga választotta az uralkodást, hűségesen és bölcsen teljesítette uralkodói kötelességét, de a nőről, feleségről, anyáról is lenyűgöző portrét fest, akit sokszor a legnagyobb kihívások elé saját családja állított, Fülöp herceg hűtlenkedéseiről szóló pletykáktól kezdve Diana walesi hercegné tragikus halálán át a legutóbbi esetig, amikor is Harry herceg és Meghan hercegné kivonult a királyi család kötelékéből. Lehet, hogy bár ő volt a világ egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb embere, valójában az a „kispolgári” boldogság, ami után a legtöbb ember sóvárog, soha nem adatott meg neki?

Sally Bedell Smith Károly – Hét évtized a trón árnyékában c. fényképekben gazdag kötete mindeddig példátlan betekintést nyújt Károly várakozással eltöltött életébe, magányos gyermekkorába, Dianával kötött házassága tragédiájába, Camilla iránt érzett egy életen át tartó szerelmébe, gyermekeihez való viszonyába és történelmi szerepéhez a monarchia fennmaradása érdekében. A több mint hétszáz oldalas nagyívű mű azt a bonyolult és érzékeny lelkivilágú embert kelti életre, akit eddig elfedett előttünk a rideg hagyomány, a királyi csillogás és a szenzációhajhász média.

A végére pedig hoztunk két fantasztikusan izgalmas és lebilincselő regényt, amelyekben a sorok között ott rejlik a siker titka. A Rothschild-család nevét mindenki ismeri, hiszen kevés dinasztia nevéhez fűződik annyi legenda és összeesküvéselmélet, mint az övékhez. De vajon, hogy lett az egyszerű kereskedőcsaládból a világ multinacionális bankhálózatának megalapítója? Sara Aharoni Az első Rothschild feleség c. díjnyertes regénye, melyben a pontos történelmi tényeket átszövi egy szép romantikus történet, többek közt erre a kérdésre is megadja a választ.

Napóleon zseniális katonai tehetségének köszönhetően lett a „világ” ura. Győzedelmes seregei minden ellenséges hadat szétzúztak az Atlanti-óceán partjaitól Oroszországig, rendőrminisztere, Fouché pedig könyörtelenül elbánt a hatalma ellen szövetkezőkkel – és sokszor az ártatlanokkal. David Pilgrim A nagy Napóleon című klasszikus történelmi regényében azonban nem bánik vele kesztyűs kézzel. A császár életének minden aspektusát bemutató átfogó műben, őszintén ír hibáiról is, melyek előre vetítik bukását. David Pilgrim lebilincselő nagyregényéből Napóleont nem csak, mint katonát, férjet, hanem mint embert is jobban megismerhetjük.

Mi történik akkor, ha mi a legújabb vagy éppen egy régebben megjelent kötetre pályázunk?

A www.diderot.sk oldalán nagy valószínűséggel megtaláljuk, ha mégsem, akkor munkanapokon 9-től 17- óráig, hétvégén pedig 9-től 12 óráig a 0908 165 852 vagy a (035) 7701 152 telefonszámon tudják leadni a rendelést. És pár napon belül már várhatják is a GLS futárt.

(PR-cikk)