A lakóház pincéjében porciózták a drogot, brutális mennyiségű heroint találtak a zsaruk (FOTÓK)

Több mint 19 ezer eurót kaszáltak volna a kábítószer eladásával.

Fotók: Rendőrség (Facebook) - további képekért kattints!

Nagyszombatban terítette a kábítószert a két drogdíler, akiket a napokban kapcsolt le a rendőrség. A 34 éves és a 42 éves nagyszombati férfi egy helyi lakóház pincéjében tárolta és porciózta a kábítószert, amelyet aztán a járásban adták tovább a vevőiknek.

A rendőrök hétfőn délután lepték meg a bűnözőpárost: házkutatást tartottak, amelynek során több bizonyítékot is lefoglaltak, köztük műanyag zacskókat, fecskendőket, mérlegeket, gumikesztyűket. Több mint fél kiló barna port is találtak, ami 9200 egyszeri adagnak megfelelő heroin volt. A rendőrség szerint ezért a mennyiségért akár 19 300 euró is üthette volna a markukat. Emellett 200 adagnak megfelelő pervitint is találtak.

A nyomozó indítványozta a gyanúsítottak vizsgálati fogságba helyezését. Egyiküket korábban már jogerősen elítélték kábítószerrel kapcsolatos büntetés miatt, ezúttal 10-től 15 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak.



