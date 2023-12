Bajnokok Ligája: A Manchester United edzője szerint még mindig van miért küzdeni a szezonban

Erik ten Hag, a Manchester United labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint a Bajnokok Ligája-búcsút követően még van miért küzdeniük a mostani idényben, és most már az angol élvonalra kell koncentrálniuk.

Fotó: TASR/AP

A Vörös Ördögök kedden 1-0-ra kikaptak a Bayern Münchentől, ezzel az utolsó helyen végeztek a BL-csoportjukban, így befejezték szereplésüket a az európai porondon.

"Még mindig sok mindenért kell küzdenünk és most már koncentrálhatunk a Premier League-re, valamint arra, hogy Bajnokok Ligája-szinten játsszunk. Ezért minden erőfeszítésünket arra kell fordítanunk, hogy az első négyben végezzünk és jövőre visszatérjünk a BL-be" - mondta az 53 éves holland szakember, majd azt is megjegyezte, hogy a bajnokság mellett az FA Kupában is érdekeltek.

Kingsley Coman a 70. percben szerzett találattal döntötte el a keddi találkozót, a manchesteriek korábbi középpályása, Paul Scholes szerint a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a hazai gárda még csak helyzetekig sem jutott el.

"Szinte mindig szimpátiát érzek az ellenfél csapatának edzője iránt. Mi mindent megtettünk a győzelemért, de átérzem a helyzetét, mivel több kulcsjátékosa is sérült volt" - mondta Thomas Tuchel, a BL-ben eddig veretlen Bayern München vezetőedzője - akinek Lőw Zsolt a másdoedzője -, majd hozzátette, tapasztalt kollégája nincs könnyű helyzetben, de már biztosan tudja, hogyan fognak túljutni a kiesésen.

A tabella hatodik helyén álló Manchester United a PL-ben vasárnap a listavezető Liverpoollal találkozik.



MTI