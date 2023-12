2034-ig biztosan támogatja Dunaszerdahely városa a DAC-ot

Az FK DAC futballklub kérte a 2014-ben megkötött együttműködési és támogatási szerződésben foglalt opció érvényesítését, az önkormányzat pedig ezt tudomásul vette, de felállítanak egy tárgyalóbizottságot.

Tudomásul vételre terjesztette be a városi képviselő-testület elé Hájos Zoltán polgármester az említett opció érvényesítését. „A 2014-ben kötött szerződés alapján a másik fél, kihasználva a szerződésben megfogalmazott lehetőségeket, opciós jogával élve beterjesztett egy javaslatot, miszerint szeretné még öt évvel meghosszabbítani a szerződést. Ez nem olyan javaslat, amit jóvá kellene hagyni, hanem automatikus” – magyarázta.

A 2014-ben kötött szerződés értelmében a város 2015-től évente 400 ezer euróval támogatja a futballklub működését.

Ezzel kapcsolatos nemtetszésének rendszeresen hangot ad a képviselő-testületen Hakszer Roland független képviselő, most is így tett. Leszögezte, támogatja a sportot, és ezúttal nem az összeget kifogásolta, mint korábban többször is, hanem azt, hogy a város egy 15+5 éves szerződést kötött, amivel két évtizedre előre elkötelezte a jövőben felálló önkormányzatokat is.

„Ha valaki elolvassa, ez egy egyoldalú szerződés, a városnak csitt a neve” – fogalmazott, és úgy vélte, egy ilyen támogatási szerződést el kellene juttatni a kormányhivatalba, hogy ott mondják meg, ez így rendben van-e. Ennek ötletével Hakszer először állt elő, és felvetette azt is, hogy vajon az opciós jog érvényesítése, nem egy tulajdonosváltás előkészítése miatt történik-e.

Nagy Krisztián (Szövetség) képviselő, aki egyúttal a DAC futballklub PR menedzsere, emlékeztetett arra, hogy a klub többségi tulajdonosa, Világi Oszkár a közelmúltban szervezett szurkolói fórumon cáfolta azokat a pletykákat, hogy eladni készülne a DAC-ot. Hozzátette, mindemellett nincs olyan intézmény vagy tevékenység, ami olyan reklámot csinál Dunaszerdahelynek, mint a DAC és a foci.

Horváth Zoltán ugyancsak azzal érvelt, hogy azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy a DAC futballklub egyetlen ember kedvtelése, amit a város ennyi pénzzel támogat.

„A szerződés 2014-ben köttetett, és pillanatnyilag másodlagos, hogy jó vagy sem, de tiszteletben kell tartani, bizonyára nem akarunk szerződésszegést elkövetni. A másik álláspont, hogy vélt vagy valós sérelmekről, esetleg nem teljesített, szóban elhangzott kérésekről és hasonló tisztázandó dolgokról, illendő módon, a stábkultúrának megfelelően kell asztalhoz ülni” – vélekedett.

Egyébként az alapjáraton 15 éves szerződés csupán 2029-ben járna le, és a szerződés szerint legkésőbb fél évvel azt megelőzően lehetne érvényesíteni az opciót. Az önkormányzat ugyanakkor éppen az opció érvényesítése miatt időszerűnek látta, hogy egy tárgyalóbizottságot állítson fel, amely a meglévő szerződés feltételeinek aktualizálásáról, módosításáról kezdeményezzen tanácskozást a futballklub vezetésével. Karaffa Attila alpolgármester ebbe a bizottságba Puha Györgyöt, Földes Károlyt és Horony Ákost javasolta a Szövetség-frakció részéről és Bachman Lászlót a függetlenek közül. Puha, aki egyúttal a város alpolgármestere, jelenleg is a város delegáltja, alelnöke az FK DAC 1904 Rt. Elnökségének, Földes Károly pedig a DAC Aréna Rt. elnökségének.

Őri Rita, aki Hakszer Rolanddal együtt kampányolva került be a képviselő-testületbe, magát Hakszert is javasolta ebbe a tárgyalóbizottságba, Hakszer azonban ezt nem vállalta, így nem is szavaztak róla.

Puhát, Horonyt és Bachmant tulajdonképpen a nem szavazó Hakszeréken kívül egyhangúlag választották be a bizottságba, Földes esetében viszont többen is tartózkodtak, de végül a javasolt tagokkal állhat fel a bizottság.

