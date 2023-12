Köszöni szépen, jól érzi magát Boszniában a negyedmillát érő medencés kecójában a szlovák rendőrháború kirobbantója

A hírhedt szlovákiai korrupciós ügyekben főszerepet játszó, és egy ideje elmenekült exrendőrök, Ján Kaľavský és Marián Kučerka Boszniában folytatott életébe tett bepillantást a Ján Kuciak Oknyomozó Központ (ICJK) munkatársa, aki arra volt kíváncsi, hogy a szökésben levő két szlovák állampolgár milyen körülmények között tengeti mindennapjait. A központ Balkán-félszigetre merészkedő embere azt is megpiszkálta, az ottani hatóságok miért nem adták ki az ex-NAKA-sokat a szlovák rendőrségnek.

Mielőtt azonban megismerkednénk a két szlovák "menekült" boszniai sorsával, első lépésben tekintsük át nagy vonalakban, kikről is van szó.

Ján Kaľavskýról azt kell tudni, hogy egy korrupt exzsaru, aki kirobbantotta a szlovák rendőrháborút, és elárulta egykori kollégáit, akiket - a vezetőjük neve alapján - csak egyszerűen Čurilláéknak szokás hívni. Ő a NAKA nyomozóinak irányítójaként dolgozott, akit idén júliusban távollétében hét év börtönre ítélt első fokon a Specializált Büntetőbíróság. Kaľavskýt korrupcióért és rendőrségi információk kiadásáért marasztalták el, akinek bizonyára vaj lehet a fején, mert már több mint két éve Bosznia-Hercegovinában tartózkodik, ahol menedékjogért folyamodott. Ez a Kaľavský még NAKA-sként rendre jelentett a Ján Čurilla körüli nyomozótársak munkájáról, hogy nehezítse a smeresek ellen folytatott nyomozásukat. A detektív társainak a beszélgetéseit rögzítette és ezután a célirányosan megszerkesztett felvételeket és azok átiratait a Smer felhasználta a sajtótájékoztatóin, hogy megkérdőjelezze a párt jelöltjei ellen indított vizsgálatokat. Miután elmenekült az országból, a titkosszolgálatok bevédték Kaľavský hátsóját. Ez utóbbiról a Sme lap számolt be egy birtokába került dokumentum alapján, ami arról szólt, hogy az orszából lelépett Kaľavský érdekében akkor avatkozott be a SIS, amikor annak élén már Michal Aláč állt. Ezért is történt az, hogy ez utóbbi személyt Zuzana Čaputová köztársasági elnök augusztusban visszahívta a tisztségéből, A gyanú szerint Aláčék azt jelezték a boszniai titkosszolgálatnak, hogy Kaľavský a hazájában politikai áldozat, üldöztetésnek van kitéve, és Szlovákiában bosszúból emeltek ellene vádat.

A szintén Boszniáig menekülő másik "jómadár" Marián Kučerka, akit idén nyáron a hazai bíróság - Kaľavskýval ellentétben - már jogerősen elítélt, mégpedig 10 és fél évre. Marián Kučerkát azzal a vádolták, hogy Bernard Slobodník, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) pénzügyi osztályának volt igazgatója közvetítésével 25 ezer euró kenőpénzt fogadott el Norbert Bödör üzletembertől. A kenőpénz fejében a gyanú szerint segített Štefan Žigának, Peter Žiga volt miniszter rokonának. A másik vád ellene az, hogy 200 ezer euró kenőpénzt fogadott el Ľudovít Makótól, a Pénzügyőrség bűnügyi hivatalának volt igazgatójától, az összeg egy részét megtartotta, egy részéből pedig másokat fizetett ki. Kučerka ügyét a Legfelsőbb Bíróság szenátusa a távollétében tárgyalta, mert a vádlott Bosznia-Hercegovinában kért menedékjogot, az ottani hatóságok pedig elutasították a kiadasát.

A szlovák oknyomozó központ (ICJK) Kučerkára Szarajevóban bukkant rá,

Kaľavskýt pedig a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság déli csücskében, a horvátországi Dubrovniktól légvonalban vagy 20 kilométerre levő Trebinjében találta meg, ahol egy pöpec házban lakik, amelyiknek még medencéje is van. Ez utóbbi személy valószínűleg a boszniai szerb rendőrség "védelme alatt" áll.

Kaľavskýval kapcsolatban az ICJK azt írja, hogy bár róla olyan információk keringtek, miszerint a balkáni országban kerékpárbérlésből keresi a kenyérrevalót, az ügyben nyomozó újságírók nem bukkantak rá a kölcsönzőre, és még a helyi turisztikai hivatalban sem tudnak róla. Az ICJK 250 ezer euróra becsüli az exNAKA-s férfi - felesége nevére bejegyzett - ottani ingatlanja értékét.

Kaľavský nem volt hajlandó szóba állni az ICJK riporterével és az ő munkáját segítő helyi újságírókkal, csupán lefotózta őket, és elhajtott az autójával. Nem sokkal később azonban ott teremtek a helyi rendőrök, akik felvették az újságírók adatait. Az oknyomozó szervezet szerint azt, hogy Kaľavskýnak jó kapcsolatai lehetnek az ottani rendőrséggel, az is bizonyítja, hogy az általa készített fotó a zsaruk kezébe került, akik ennek alapján azonosították be az "akadékoskodó" újságírókat.

Az egyik dolog, amiben az ICJK forrásai egyetértettek, hogy ha Kaľavský a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság területén bujkál, az valószínűleg az ottani politikai vezető, egy bizonyos Milorad Dodik jóváhagyásával történik. Feltételezhető, hogy Dodiknak van befolyása a két szlovák "menekült" menedékjogával kapcsolatos döntéshozatali folyamatra. Ennek a Dodiknak jó kapcsolatai vannak Ficóval és Orbán Viktorral is.

Az ICJK rámutat arra, hogy a hosszadalmas menekültügyi eljárás és az őket segítő szerb hatóságok védelme miatt sem Kaľavský, sem pedig Kučerka nem tér vissza a közeljövőben Szlovákiába.

(ICJK/Denníkn/para)