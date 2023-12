Magyar Szövetség: Orosz és Mózes a speciális ügyészséget védte a téren az ellenzékkel, amit Gyimesi „játékellenzéknek” hív

A Magyar Szövetség néhány képviselője az ellenzékkel együtt tüntetett kedden a Speciális Ügyészi Hivatal tervezett megszüntetése ellen, a vezetés másik része inkább az ellenzéket szidta. Orosz Örs, a párt egyik alelnöke az igazságszolgáltatás színvonalát javítaná, és támogatja az ellenzéki tiltakozást speciális ügyészség védelmében, Gyimesi György, a másik alelnök „játékellenzékről” ír, Forró Krisztián pártelnök pedig aláírást gyűjtött a Megbecsültek Társasága gáláján.

Fotó: TASR

Több mint tízezer ember vett részt kedden este a három ellenzéki párt szervezte tiltakozó nagygyűlésen, és köztük volt a Magyar Szövetség néhány vezetője is társaikkal: Orosz Örs alelnök és Mózes Szabolcs elnökségi tag a helyszínen felvett videójukban álltak ki az igazságszolgáltatás színvonalának javítása mellett. Orosz az első Fico-kormány idején megvert magyar diáklány Malina Hedvig ügyével indokolta kiállásukat.

„Malina Hedvigről az ország akkori politikusok azt állították, hogy saját magát verte meg” – magyarázta a Magyar Szövetség alelnöke.

A speciális ügyészség létrehozását az MKP is támogatta

Orosz kiemelte, hogy a speciális ügyészség létrehozását a 2000-es években az akkori MKP 20 parlamenti képviselője is megszavazta, és a demokrácia egyik vívmányának nevezte az intézményt. Mózes szerint a kiállásukat az is indokolta, hogy a párt választási programjában is a speciális ügyészség megőrzését ígérték.

„Az elmúlt három-négy évben sikeresen léptek fel az állami korrupció ellen, úgy néz ki, hogy ez lehet most ennek az intézménynek a veszte” – mondta Mózes Szabolcs, a párt elnökségi tagja.

Gyimesi szerint a speciális ügyészség mindig politikai megrendelésre dolgozott

Ezzel szemben Gyimesi György, a Magyar Szövetség másik elnöke nem nagyon ellenzi a Speciális Ügyészi Hivatal tervezett megszüntetését, szerinte ugyanis a hivatal 2020 előtt és után is politikai megrendelésre dolgozott.

„Mi azt mondjuk, hogy az igazságszolgáltatásnak politikamentesnek kell lennie, és ez nem volt így 2010 és 2020 között, de 2020 és 2023 között sem” – mondta Gyimesi a párt múlt hét végi kongresszusán.

Szerinte a párt politikai nyilatkozatából mindenki számára kiderül, hogy mit gondol a párt a speciális ügyészség megszüntetéséről, a dokumentum azonban nem említi konkrétan ezt az intézményt. Egyetlen mondat szól általánosan az igazságszolgáltatásról: „Az új kormánytól elvárjuk, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás politikai befolyástól mentes legyen.”

„Játékellenzék” és a Megbecsültek Társasága

Gyimesi a december 12-i tüntetés napján is inkább az ellenzék „megosztottságával” foglalkozott, az egyik közösségi médiában írt bejegyzésében azt kifogásolta, hogy sem Igor Matovič pártját, a Szlovákia pártot, sem a parlamenten kívüli Demokratákat nem hívták meg a tüntetésre.

Bejegyzésének címe ugyan „A Speciális Ügyészség megszüntetése és a játékellenzék”, de a speciális ügyészséggel nem foglalkozik benne.

Forró Krisztián pártelnök sem válaszolt arra a kérdésre, hogy inkább a jelenlegi ellenzéket vagy a kormánypártokat tartja-e pártja közelebbi partnerének. „Nem ideológiai alapon akarunk politizálni, mi mindenképpen a polgárok oldalán fogunk állni” – mondta Forró. Az ellenzéki tüntetés idején Forró – bejegyzése szerint – a Megbecsültek Társasága galántai gáláján ünnepelt és gyűjtött aláírást a köztársaságielnök-jelöltségéhez. A speciális ügyészségről nem nyilatkozik.

- lpj -