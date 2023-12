Dráma a parlamentben: Arra kérte Allahot a képviselő, hogy büntesse meg Izraelt, majd szívrohamot kapott (VIDEÓ)

A parlament a költségvetésről tárgyalt, Bitmez viszont kihasználta a lehetőséget, hogy felszólalása során Izraelt támadja. Beszéde végén kijelentette: „Allah haragja lesújt Izraelre”. Nem sokkal ezután viszont az 54 éves képviselő a földre rogyott – írja a newsweek.

A többi képviselő azonnal a segítségére sietett, és elkezdték az újraélesztését. A kiérkező mentők is folytatták a műveletet, majd kórházba szállították a férfit, akiről kiderült, hogy szívrohamot kapott. Állapota jelenleg is súlyos, az intenzív osztályon kezelik.

Today: Turkish member of parliament Hasan Bismet threatens that “Israel will suffer the wrath of Allah”, speaking next to a sign that says “Israel is murderer”.



Moments later he collapses due to heart attack

