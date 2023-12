Kézigránátokat dobált egy kárpátaljai képviselő a tanácskozó kollégái közé, rengeteg a sérült (VIDEÓ)

A kárpátaljai rendőrség közleménye szerint az eset a tanácsülés ideje alatt történt. A robbanásban 26 személy sérült meg és a sebesültek közül 6 áldozat állapota súlyos.

A rendőrség közleményéből kiderül, hogy az elkövető 3 gránátot robbantott fel. A helyszínen nyomozó és szakértői csoport dolgozik.

Warning: Graphic Content



In Ukraine, in Transcarpathia, a deputy detonated grenades in the building of local village council



26 people were injured. Six are in serious condition.



The police qualify the grenade explosion in the building of the village council as a… pic.twitter.com/X3Sj37yJJ7