A nagymegyeri termálfürdő korábbi vezetője már a kulturális minisztériumtól osztja az észt!

Lukáš Machala a félrevezető információkat terjesztő youtubernél, Erika Vincourekovánál vendégeskedett.

Lukáš Machala és Erika Vincoureková (Forrás: Denník N)

Lukáš Machala annak a Drahoslav Machalának a fia, aki egykor a kommunista titkosszolgálat (ŠtB) ügynöke volt, és 2012-ben, amikor Robert Fico tanácsadójaként és beszédírójaként is tevékenykedett, azzal került be a hírekbe, hogy az utcán támadott rá az ismert szlovák íróra, Tomáš Janovicra, aki a közelmúltban halt meg. Ifjabb Machala az azóta szintén elhunyt apja jogi képviselőjeként akkoriban a SME napilapot felszólította az erről szóló hír eltávolítására, merthogy szerinte az hazugság. Ehhez képest a kamerafelvételek is az írót igazolták, az idősebbik Machalát pedig fél évvel a cselekmény után csekély pénzbüntetéssel sújtották.

Ifjabbik Machala korábban Andrej Danko SNS-elnök tanácsadója volt, az előző, Fico-kormány idején pedig a szintén SNS-es Martina Lubyová vezette oktatásügyi minisztérium szolgálati hivatalának élére került. 2017-ben ugyanakkor a Topky.sk írt arról, hogy Machalának azért kellett onnan távoznia, mert nem írt alá a minisztérium munkatársainak brüsszeli szolgálati útjairól szóló számos dokumentumot. A Denník N akkoriban arról is cikkezett, hogy Machala ráhajtott az euróalapok kezelésére a minisztériumon belül, de Lubyová ezt a területet nem akarta átengedni neki.

Nem egyszer osztotta meg saját Facebook-oldalán a konspirációs média könnyen cáfolható szüleményeit, álhíreit amire 2018-ban többek között az Aktuality.sk is felhívta a figyelmet.

Lukáš Machala akkoriban az SNS elnökségének tagja volt, a 2020-as választásokon pedig a párt választási listájának 27. helyéről indult, a Danko vezette formáció azonban eltaknyolt.

Ilyen múlttal került a nagymegyeri termálfürdő élére 2021 januárjában, ahová Holényi Gergő akkori polgármester nevezte ki saját hatáskörben, a képviselők viszont egy később érvénytelenített határozattal megpróbálták korlátozni a hatásköreit, a lakosok és szállásoltatók pedig tüntettek is ellene.

Machala 2022-ben kilépett a Republikából, idén ezt azzal indokolta, hogy a pártot négy ember irányítja és elege lett a neonácizmusból. Milan Uhrík pártelnökkel eléggé meg is romlott a viszonya.

Tavaly ősszel, amikor Soóky Marián került a polgármesteri székbe, első intézkedései között ki is rúgta a termálfürdőtől. Idén az is kiderült, hogy Machala-féle vezetés eurószázezreket lapátolt ki a cégtől magának.

Idén nem indult a választásokon egyik párt jelöltjeként sem, a választások után viszont szinte azonnal funkcióhoz jutott. Machala a kulturális minisztérium magas beosztású tisztviselője lett, mióta a tárcának új vezetője van az SNS által jelölt Martina Šimkovičová személyében. Machala november közepétől a minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára, ergo a miniszter jobbkeze.

Az említett YouTube-műsorban azt mondta, hogy a mostani kormányt az alternatív média segítette hatalomhoz. "A mai kormánypártok az alternatív média nélkül nem tartanának ott, ahol" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy az államnak ezért meg kellene jutalmaznia őket. "Valamilyen rendszer szintű támogatást kellene mérlegelni" - húzta alá.

"Ott van az állami cégek, amelyek milliókat adtak a Markízának és a Joj Tv-nek, és kérdés, nincs-e már itt az ideje annak, hogy pénzügyileg támogassák azt a médiát, amelyek a Smert, a Hlast és az SNS-t a parlamentbe és a kormányba juttatták" - fűzte hozzá.

Machala arról is beszélt a műsorban, hogy a fősodorbeli média nem objektív és szükség lesz kinevelni az újságírók új generációját. Emlékeztetett arra, hogy a média valamikor színvonalasabb volt.

"Elfogadhatatlan volt a mi indőnkben, hogy valamiféle értékelő zsurnalisztikát csináljanak" - fogalmazott a nőnek, aki a 90-es években Vladimír Mečiar csodálójának számított.

(Denník N/SzT)