Hazai diadal a Csallóközi kézilabda kupán (FOTÓK)

Öt csapat közreműködésével zajlott a „Csallóközi kézilabda kupa” elnevezésű nemzetközi kézilabdatorna, amelyet a dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnokban rendeztek december 9-én és 10-én.

Fotók: HD DAC, Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség

A HC DAC Dunaszerdahely, a Nagyszombat Megyei Idegenforgalmi Szervezet és a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség meghívását a Győri Audi ETO KC, a HC Zlín, a HC Tatran Stupava és az MŠK Iuventa Michalovce fogadták el. A kétnapos tornán 11-12 éves lányok léptek pályára, akik parázs mérkőzéseket vívtak egymás ellen. A kétszer 20 perces mérkőzések alkalmával mindenki megmérkőzött mindenkivel, így alakult ki a csapatok végső sorrendje. A hazai klub ifjú növendékei nem találtak legyőzőre, így a Mészáros Ildikó edző által irányított HC DAC Dunaszerdahely megérdemelten állhatott fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. A Győri Audi ETO KC lányai nyakába ezüstérem, a HC Tatran Stupava játékosainak nyakába pedig bronzérem került. Az érmeket és a kupákat a HC DAC Dunaszerdahely felnőtt női csapatának játékosai adták át.

Horváth Zoltán, a HC DAC Dunaszerdahely elnöke és Prikler Silvia, a klub sportigazgatója, valamint Somogyi Gábor, a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség elnöke az esemény díjkiosztóján egyöntetűen hangsúlyozták az ehhez hasonló nemzetközi tornák jelentőségét, hiszen többek közt ezáltal is megismerhetjük az adott csapatok régiójának idegenforgalmi jelentőségét is. A kétnapos torna ez esetben sem csupán a sportról szólt: a lányok relaxálhattak a dunaszerdahelyi Thermalpark jótékony hatású vizében, valamint kilátogattak a bősi vízerőmű információs központjába és vezetett túra keretén belül magát az erőművet is feltérképezték.

A tornára kilátogató nézőket és szurkolókat a két nap folyamán szeretettel várták a Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség standjánál is. Itt különböző ismertető anyagokat, brosúrákat és térképeket szerezhettek be az érdeklődők nemcsak a Csallóköz régió turisztikai egységeiről, hanem az egész Nagyszombat megyéből.

Eredmények:

MŠK Iuventa Michalovce - Handball Club Zlín 12:16 (6:7)

HC DAC Dunaszerdahely - MŠK Iuventa Michalovce 24:12 (14:5)

Handball Club Zlín - Győri Audi ETO KC 11:35 (5:20)

HC DAC Dunaszerdahely - Győri Audi ETO KC 30:23 (16:10)

MŠK Iuventa Michalovce - HC Tatran Stupava 12:23 (8:11)

HC Tatran Stupava - HC DAC Dunaszerdahely 10:24 (9:14)

Győri Audi ETO KC - MŠK Iuventa Michalovce 29:12 (20:3)

HC Tatran Stupava - Handball Club Zlín 15:6 (7:4)

Győri Audi ETO KC - HC Tatran Stupava 29:10 (17:4)

Handball Club Zlín - HC DAC Dunaszerdahely 5:34 (3:17)

Végső sorrend:

1. HC DAC Dunaszerdahely

2. Győri Audi ETO KC

3. HC Tatran Stupava

4. Handball Club Zlín

5. MŠK Iuventa Michalovce

Egyéni díjazottak:

Legjobb játékos: Csiba Liza (HC DAC Dunaszerdahely)

Legjobb kapus: Mézes Amita (Győri Audi ETO KC)

Legjobb góllövő: Parasková Nina (MŠK Iuventa Michalovce)

Az esemény a Szlovák Köztársaság Közlekedési Minisztériumának anyagi támogatásával valósult meg.



(Csallóköz Területi Idegenforgalmi Szövetség)