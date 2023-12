Mely városok adnak otthont az Euro 2024-nek?

Németország lesz jövőre a házigazdája a labdarúgó Európa-bajnokságnak, s ahogy közeledik a kezdőrúgás pillanata, úgy fordul a világ figyelme egyre inkább erre az eseményre. A négyévente megszervezett torna részleteivel kapcsolatban szinte naponta tudunk meg új információkat.

Ez lesz a harmadik alkalom, hogy Németország ad otthont az Európa-bajnokságnak, a június 14-én esedékes első meccset pedig egyre többen várják. Hatalmas érdeklődés övezte már a selejtezőket is, hiszen jelentősége van annak, hogy mely nemzet válogatottja kivel mérkőzik, melyik kalapba kerül a sorsoláskor, várhatóan kik lesznek az ellenfelei a kontinensviadalon.

A focimeccsek világa természetesen nemcsak a pályákon élvezhető, szórakoztató, az Európa-obajnoksággal kapcsolatos tartalmakat találhatunk az online szerencsejátékok világában is.

A jelentéktelen dolgok legfontosabbika

Világszerte sokan vallják magukénak II. János Pál pápa labdarúgással kapcsolatos véleményét, miszerint „az összes jelentéktelen dolog közül a futball a legfontosabb".

A köznyelvben csak Euro 2024-nek nevezett bajnokságon összesen 24 ország válogatottja mérkőzik egymással tíz német nagyvárosban: Berlinben, Kölnben, Münchenben, Frankfurtban, Hamburgban, Dortmundban, Lipcsében, Gelsenkirchenben, Stuttgartban és Düsseldorfban. Érdekes megjegyezni, hogy amikor Németország rendezte 2006-ban a labdarúgó világbajnokságot, akkor Hannoverben, Nürnbergben és Kaiserslauterben is játszottak meccseket, ezúttal azonban ennek a három városnak a stadionja nem került fel az Euro 2024 térképére. A szigorú követelményeknek nem könnyű eleget tenni, de Németországban így is éppen elég olyan helyszín van, amely minden igényt kielégít.

Lássuk hát, hol láthatjuk majd a meccseket!

A tíz kiválasztott stadion

Komoly feltételeknek kell ahhoz megfelelni, hogy egy stadion alkalmas legyen a kontinensviadal meccsei vendégül látására, ezek közül az egyik, hogy legalább 30 000 néző számára kell helyet biztosítania.

A berlini Olympiastadionban 70 033 ember fér el. Németország egyik legnagyobb stadionjáról van szó, amely fennállásának több évtizede alatt sok jelentős nemzetközi sportverseny helyszíne volt. Itt lesz a legtöbb meccs, hiszen ebben a stadionban három csoportmérkőzést, egy nyolcaddöntős meccset, egy negyeddöntős összecsapást követhetünk figyelemmel. És természetesen éppen ez a stadion ad majd helyet az utolsó nap döntőjének is, márpedig tagadhatatlan, hogy ezt a meccset követi a legnagyobb érdeklődés.

A müncheni Allianz Arénába ennél kevesebben férnek el, a 66 026 néző négy csoportmérkőzést, egy nyolcaddöntőt és egy elődöntőt szurkolhat végig. A második legnagyobb német stadion lesz az Euro 2024 nyitómérkőzésének helyszíne is.

A dortmundi Signal-Iduna Park befogadóképessége 61 524 fő, itt is négy csoportmeccset, egy nyolcaddöntőt és egy elődöntőt nézhetnek végig a focirajongók.

A stuttgarti Mercedes-Benz Arénában mintegy 60 000 néző fér el, akik négy csoportmérkőzést és egy negyeddöntőt tekinthetnek meg, míg a hamburgi Volksparkstadionban 50 215 szurkoló ugyancsak négy csoportmeccset és egy negyeddöntőt izgulhat végig.

A gelsenkircheni Veltins Aréna az egyik legkorszerűbb stadion Németországban, ahol az aréna 49 471 látogatója három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt követhet figyelemmel, míg a frankfurti Deutsche Bank Parkjának 48 057 nézője négy csoportmérkőzésen és egy nyolcaddöntőn szurkolhat kedvenceinek. A kölni RheinEnergie Stadionban ugyanezen leosztást kísérhet érdeklődéssel 46 922 néző.

Valamivel több meccset láthatnak a düsseldorfi Merkur Spiel Arenába látogatók, ahol a 46 264 nézőnek három csoportmérkőzés mellett egy nyolcaddöntőt és egy negyeddöntőt is alkalma lesz megtekinteni, míg a lipcsei Red Bull Aréna 42 600 szurkolója kénytelen lesz beérni három csoportmérkőzéssel és egy nyolcaddöntővel.

Az Euro 2024-nek otthont adó városok neve, valamint a stadionok stilizált képe is szerepelni fog a torna hivatalos labdáján, amelyet az UEFA már bemutatott. Ez a labda, amely a Futballszerelem nevet kapta, állítólag könnyíteni, gyorsítani fogja a bírók döntéshozatalát.

