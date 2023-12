Kitört egy vulkán Izlandon, óriási mennyiségű láva ömlik belőle (VIDEÓ)

Az izlandi Meteorológiai Hivatal közlése szerint a kitörés a kiürített Grindavík halászfalutól északra kezdődött.

Az X közösségi médiaplatformon közzétett felvételeken jól látható a éjszakai égbe szökő izzó láva. A helyi hatóságok figyelmeztetést adtak ki, hogy senki ne közelítse meg a vulkánt.

Iceland volcano erupts near Grindavik after weeks of intense earthquake activity.



Footage shows thick smoke wafting skyward and lava spewing from the volcano’s mouth. The Icelandic Road Administration announced the closure of all roads in the area. pic.twitter.com/V2aLBkJUrk