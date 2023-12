Nagy spórolásba kezdtek Ficóék: itt a felsorolás, kik járnak rosszabbul

A parlament kedden jóváhagyta Robert Fico kormányának konszolidációs csomagját.

A konszolidációs csomag 18 intézkedést tartalmaz 1,96 milliárd euró értékben, amelyek célja az államháztartás helyzetének javítása.

A konszolidációs csomagról szóló kormányjavaslatot 78-an támogatták szavazatukkal, kizárólag koalíciós képviselők. Közülük egyedül az SNS elnöke, Andrej Danko nem támogatta a javaslatot, aki nem volt jelen a szavazáson.

Az elmúlt hónapok egyik legtöbbet vitatott intézkedése a bankadó bevezetése volt. Jövőre 30 százalék lesz a különadó mértéke, majd fokozatosan, öt százalékkal 15 százalékra csökken 2027-re. A bankok többletadójából jövőre 336 millió eurót tervez beszedni a kormány. Ha pedig ehhez az összeghez hozzáadjuk a jövedelemadójukat, az összeg 580 millió euróra emelkedik. A végösszeg így még annál is magasabb, mint amiről Fico a szeptemberi választások előtt beszélt, amikor félmilliárd eurót emlegetett.

A kormány növeli a nyereségrészesedés, azaz a magánszemélyeknek fizetett osztalék adóját is hétről tíz százalékra.

Csökken továbbá a második pillérbe jutó társadalombiztosítási járulék aránya: 5,5 százalék helyett csak 4 százalékot utal át a Szociális Biztosító a magánnyugdíjpénztárakba. Ezzel a lépéssel 364 millió euróval kevesebb jut jövőre a magánnyugdíjszámlákra. Erik Tomáš szociális ügyi miniszter szerint a második pillérbe jutó járulék aránya tartósan alacsonyabb lesz, vagyis nemcsak a jövő évre vonatkozik majd. „Nem vesszük el senki megtakarítását, nem szűnik meg a második pillér, de kisebb összeg kerül majd a nyugdíjpénztárakba” – mondta korábban a szociális ügyi miniszter.

A munkaadókat és az egyéni vállalkozókat egyébként sem kíméli a kormány, egy százalékponttal emeli ugyanis az egészségbiztosítási járuléknak a munkaadók által fizetett részét, aminek köszönhetően az egészségügybe jövőre 357 millió euróval több jut. Ez az összeg az egészségbiztosítási járulék 1 százalékpontos emelésének az eredménye, ami a munkaadókat, az egyéni vállalkozókat és a biztosításukat maguk fizetőket egyaránt érinti.

Mindemellett jövőre elbúcsúzhatunk egy szabadnaptól, szeptember elsején, az alkotmány ünnepén 2024-ben már dolgozni kell, habár továbbra is államünnep marad. Egy szabadnap megszüntetése mintegy 130 millió euró bevételt jelent a költségvetésnek.

Drágulni a fog a cigaretta is, januártól dobozonként mintegy 40 centtel többet fizethetnek a dohányosok. Többe kerül majd az alkohol is, a jövedéki adóból 100 millió euróval többet akar beszedni a kormány. A jövedéki adó emelése nem érinti majd a sört és a bort. A vendéglőkben viszont többet fizetünk majd a sörért és a borért is.

Pluszadót vetnek ki a kőolajtermékek előállítására is, vagyis újra lesz Slovnaft-adó. A kőolajtermékekre kivetett adóból mintegy 170 millió euró bevételre számít a pénzügyminiszter, hozzátéve, nincs más választásuk, mert az államháztartás rettenetes állapotban van.

A konszolidációs csomag a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) támogatásának összegét is csökkenti, a GDP eddigi 0,17 százalékáról 0,12 százalékra. A szakértők szerint így megközelítőleg 55 millió euróval kevesebbet kap a közmédia.

A bírósági és adminisztratív díjak is emelkednek 2024 áprilisától. A legtöbbet legutóbb az euró szlovákiai bevezetése előtt változtatták meg, ami 2009-ben volt. Ladislav Kamenický pénzügyminiszter kifejtette, 40-54 százalékos emelkedésre lehet számítani, ami elsőre ugyan nagy számnak tűnhet, de szerinte, ha beleszámítjuk az addigi inflációt, akkor máris érthető. Szerinte ez 37,5 millió eurót hoz a költségvetésbe.



