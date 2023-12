Annak is lefekszünk, aki belénk rúg?

Érdeklődve ittam Berényi Józsefnek a legújabb interjúban elhangzott szavait. Mély sóhajok közepette.

Gyimesi György, Forró Krisztián és Berényi József - Cséfalvay Á. András felvétele

A választási eredmények értékelése és az ebből következő tanulságok tekintetében fikarcnyi elmozdulás sincs a gondolkodásában az első, voksolás utáni blődlihez képest. És ilyen „alapon” minden más ebből következő konzekvencia is pont olyan labilis. Nem szorul részletezésre.

Az aktuál(kül- és bel)politikai közlések elkeserítőek, a pártépítés meg kit érdekel...

Ami viszont a képmutatás mintapéldája, az a Ficoval való együttműködés ügye:

Berényi saját magát leplezi le. Számítva a szlovákiai magyarság kollektív és memória- és elmezavarára.

Bugár nem szorul rá, hogy bármi alól felmentsem (nem is mentem, én sem álltam volna össze Ficóval), közismert azonban, hogy Berényi(ék) legesleginkább azt vetették a szemére, főként a maffiára és a demokráciára hivatkozva, hogy Ficóval alkot egy koalíciót. És eközben a nemzetáruló volt az egyik legfinomabb eufemizmusuk.

Bugár és a Híd kormánypozícióban voltak, számos kézzelfogható eredményt értek el a magyarság számára (ismétlem, én nem álltam volna össze Ficóval), és ezt azóta sem köszönte meg nekik normálisan senki.

Mai szövegében mit válaszol Berényi a „Smer már egy lehetséges politikai partner?” kérdésre:

„Mi soha nem tudunk egyedül választásokat nyerni. Ha lesz mód egy szlovák parlamenti párttal, akár kormánypárttal együttműködni, akkor ezt meg kell tennünk.

Mert az emberek azt várják el tőlünk, hogy ha tudjuk, akkor képviseljük érdekeiket a kormánnyal szemben, de akár a kormánnyal egyeztetve is.”

Akár a Smerrel is? – kérdi a riporter.

„Akárkivel, aki kormányt alakít. Még egyszer mondom, mi nem tudunk választásokat nyerni, most még parlamenti párt sem vagyunk. Ha a Smer hajlandó velünk kommunikálni, akkor ezt vállalni kell.”

Nos, amit eddig Bugáron számon kért az MKP, azt most a Magyar Szövetség nevű MKP nemhogy elítéli, hanem egyenesen tátott szájjal várja. (Akár egy sima kisebbségi kormánybiztosi posztért is cserébe is... de persze Fico hagyja őket még párolódni a saját levükben/verejtékükben.)

Tetszett volna az MKP nagyjából demokrata párt maradni, lenne együttműködési potenciálja a demokratikus szlovák pártok irányába. Persze, azt eljátszották, amikor átsasszéztak a szélsőjobb oldalra, amit még az Orbánnak való hajbókolással is tetéztek. Most már csak Fico hajol le – ha egyáltalán – az átnevezett MKP-hoz.

Nem sok reményt fűznék hozzá, miután Viktort is nyakig hagyta a ganéban az uniós szavazáson. Ficón kívül meg már tényleg senki sem jön számításba, csak a Berényi által említett „akárki, aki kormányt alakít”.

Márpedig ott Pellegriniéket leszámítva, akik ugyebár bottal sem piszkálják a Szövetséget, csak a legeslegalja szélsőségesekből táplálkozó SNS maradt. Hiába, no le lett dolgozva az árfolyam útszélire.

Hogy Berényi és pártja milyen lóra tett, s hogy a Ficóra szavazó szlovákiai magyarok milyen lóra tettek, azt mi sem mutatja drámaibb módon, mint a Berényi-interjú napján megjelent hír, miszerint Fico kormánya megszünteti a Kultminor becenéven ismert Kisebbségi Kulturális Alapot, és ezzel a kisebbségi status quot is.

Dicsőség, uram! Ugye, Jóska? Erre igazán nem mondhatjátok, hogy lebo Béla.