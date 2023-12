LÉNYEG: Parlamenti túszejtést lát a hisztiző Fico, közben meg Prágában tényleg szörnyű vérengzés történt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Egy jó darabig nem tudta a kormánykoalíció, mit kezdjen az ellenzék, de főleg Igor Matovičék hozzáállásával, ami arról szól, hogy a végtelenségig lelassítják a parlamenti munkát. A korábbi OLaNO képviselői ugyanis elhatározták, hogy obstrukcióhoz folyamodnak, és terjedelmes hozzászólásaikkal megakasztják a törvényhozási vitát. Az nem tetszik nekik, hogy Robert Ficóék be akarják szántani a komoly korrupciós ügyekkel foglalkozó speciális ügyészséget és csökkenteni igyekeznek a mutyizások miatt kiszabható büntetéseket. Mindezt nem is akárhogyan, hanem gyorsított eljárásban. Erre mutattak egy méretes fityiszt az ellenzék jeles képviselői, azt kérve, követelve, hogy az említett intézkedéseket tartalmazó törvénycsomagot rendes iramban, a megszokott módon terjessze elő a hatalom. Mert ha nem, akkor addig minden tervezetet behúzott kézifékkel lesznek majd kénytelenek megvitatni az ülésteremben.

Koalíció és az ő szándéka

A honatyák és kolléganőik még csak az állami költségvetésről szóló törvényt elemezgetik, és ezzel kapcsolatban a koalíció szándéka az, hogy ezt a jogszabályt az év végéig el tudják fogadni. Mert ha ez nem jönne össze, akkor januártól egy provizóriumnak nevezett ideiglenes büdzsével működne az állam. Ami nem a világvége, de nem is mutat túl jól. Főleg, ha Robert Ficóék arról papoltak eddig, hogy ha a kormányrúdhoz férkőznek, akkor aztán olyan stabilitás lesz úrrá az országban, hogy csak na. Ehhez képest azonban már a második hete éjjeli műszakban is üzemel a törvénygyár, és kidolgozott munkalassító előadásokat láthatunk a törvényhozásban. Ebben jeleskedett csütörtök hajnalra virradóra Grendel Gábor is, aki bemutatta, miképpen lehet hét teljes órán keresztül kamu módosító indítványt felolvasni, természetesen, ahogy azt kell, fapofával. A Matovič vezette Slovensko nevezetű formáció több politikusa is csatlakozott ehhez a produkcióhoz, mert úgy tartják, minél több botot raknak a hatalom masinériájának küllői közé, a kormánypártok annál inkább kényszeríthetőek kompromisszumra. Ám ennek egyelőre semmi nyoma sincsen. Ráadásul a többi ellenzéki tömörülés nem csatlakozott ehhez a performanszhoz, ők inkább szakmai szempontok mentén szedik ízekre a beterjesztett törvényt. Mi több, aztán csütörtökön kora este Pellegrini hirtelen megszavaztatta a partnereivel, hogy véget lehessen vetni a parttalan parlamenti vitának.

Óbégat a kormányfő

Ettől még a kormányfő óbégathat úgy, hogy az egész ellenzék az állam szétzilálásának az útjára lépett, és a polgárokat túszul ejtette. Fico azzal riogat, hogy a velük szemben álló oldal emberei parlamenti obstrukcióval akarják elérni, hogy ne tudják jóváhagyni a költségvetést, ami komoly következményekkel járna az emberek életére nézve. Szerinte ugyanis a provizórium esetén nem lehetne kifizetni az energiakompenzációs intézkedéseket, és a jelzáloghitel-támogatásra sem lenne lehetőség. Különben is úgy véli a miniszterelnök, hogy a Speciális Ügyészi Hivatalról és a Büntető törvénykönyv módosításáról már úgyis csak 2024 januárjában fognak tárgyalni, tehát mindenki nyugodjon le végre.

És aztán személyeskedik is

Közben meg ő maga lehet a legidegesebb, mert még egy egyetemi hallgatóba is páros lábbal szállt bele. Fico az ügyészség kapcsán kialakult vita miatt képes volt politikai harcra felhasználni egy diák személyét, mert az oktatási intézmény egyik oktatóját is bevonva szakmai vitát kezdeményezett a témáról. Erre meg a kormányfőnek nem volt jobb dolga, minthogy késő este a közösségi oldalára felpakoljon egy kicsinyességtől bűzlő bejegyzést arról, mintha az érintett egyetemista serdülőkori pattanásokkal az orrán elsőbbséget élvezne a jogi kar dékánjával szemben. Most már többen megszólaltak az ügyben, és arra szólítják fel a hisztis primadonnaként viselkedő pártelnököt, hogy kérjen bocsánatot a személyeskedésért.

Pellegrini szárnyal

Sajnos, a kormányfő viselkedése mintha csak bejönne az embereknek. Egyrészt a pártja is szárnyal a felmérésekben, másrészt meg a koalíciós partnere, Peter Pellegrini népszerűsége is szinte az eget nyaldossa. Annyira, hogy ha netán decemberben rendezték volna a köztársaságielnök-választást, akkor egyértelműen a hlasos házelnök került volna ki belőle győztesen. Abból a ténylegesen jövő tavasszal esedékes megmérettetésből, ahonnan éppen most farol ki a korábbi országos zsarukapitány, akit Pellegrini belügyminisztere penderített ki a pozíciójából.

Szörnyű vérengzés

Azonban mindez lényegtelen csacskaságnak számít ahhoz képest, amilyen tragédia történt a prágai Károly Egyetemen. Este hatkor még a cseh sajtó is csak találgatott arról, hogy milyen rettenetes vérengzés zajlott le a szomszédos ország fővárosában. E sorok írásakor 15 halálos áldozatról beszélnek, de a tettes személyéről, indítékairól szinte semmit sem tudni. És ha majd kiderülnek a részletek, valószínűleg akkor is képtelenség lesz felfogni ezt a szörnyűséget.

