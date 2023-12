Drámai videón, ahogy a prágai ámokfutó az egyetem tetejéről lövöldöz, és ahogy az emberek a magasból leugrálva menekülnek az épületből

Ahogy arról beszámoltunk, este kilenc óra előtt pontosította Martin Vondráček rendőrfőnök és Vít Rakušan belügyminiszter a csütörtök délutáni prágai tömeggyilkosság áldozatainak számát: a lövöldöző 14 embert megölt, 25-öt pedig megsebesített a Károly Egyetem Bölcsészkarának Ján Palach téri épületében. A 25-ből 10 áldozat állapota súlyos. A belügyminiszter szerint az áldozatok száma ennek többszöröse is lehetett volna, annyi fegyvert vitt magával az elkövető.

A felvételen az látható, ahogy a 24 éves elkövető az épület tetetéről lövéseket ad le.

