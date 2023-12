Prágai ámokfutás: szigorítanák a szlovákiai fegyvertartás szabályait?

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter el tudja képzelni a legális fegyvertartás feltételeinek szigorítását.

Fotó: TASR

A hlasos politikus azerint a gyerekek védelméről is beszélni kell az iskolák fenntartóival. Ezt pénteken a csütörtöki tragikus prágai lövöldözés kapcsán nyilatkozta. El tudja képzelni azt is, hogy vitát kezdeményez a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályok szigorításáról, mert kiderül, hogy nemcsak hazánkban, de a világban is más a biztonsági helyzet, mint öt évvel ezelőtt.

Šutaj Eštok megjegyezte, egy mentálisan sérült ember esetében azonban a legjobb jogszabály sem segít.

TASR