Ódor Lajos: Orbán hasonlít Robert Ficóra

Orbán Viktorral csak néhány perces beszélgetéseik voltak, Budapesten pedig azért nem járt hivatalos látogatáson, mert kevés volt az idejük – többek közt erről beszélt a Hvg360-nak Ódor Lajos, Szlovákia korábbi miniszterelnöke.

Fotó: TASR

„Soha nem titkoltam a magyarságomat, csak a szlovákomon nem érződik annyira, hogy nem az az anyanyelvem” – nyilatkozta az őt ért támadásokkal kapcsolatban. Eredetileg arra számított, hogy a szlovák nacionalisták bírálják majd a legtöbbet, de a magyaroktól is kapott bőven. Szerinte a nacionalistákkal is nagyot fordult a világ: „20 évvel ezelőtt a szlovák és a magyar nacionalisták még a legnagyobb ellenségek voltak, most pedig a legnagyobb barátok.”

Orbánnal néhány alkalommal találkoztak személyesen, ekkor pár perces beszélgetéseik voltak. „Normálisan el lehet vele beszélgetni négyszemközt, aztán amikor kimegy a média elé, mondja a magáét” – jegyezte meg Ódor. Szerinte ilyen szempontból Orbán hasonlít Robert Fico jelenlegi szlovák kormányfőre.

A nacionalista politikusok felemelkedését Ódor Lajos szerint az okozza, hogy az embereknek imponál az erős politikus képe, akinek minden problémára van egy „egyszerű” megoldása, és elhiteti, hogy mindenért más a felelős. Szerinte Magyarországon és Szlovákiában is erősen jelen van az a mentalitás, hogy „majd a jó földesúr mindent megold helyettünk”. Fico visszatérése mögött viszont inkább azt látja, hogy a korábbi kormányok rosszul kezelték például a Covidot. Kapkodtak, egész egyszerűen nem tudtak kormányozni.

(Telex)