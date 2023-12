Hihetetlen, hol hullott karácsony előtt a legtöbb hó Szlovákiában!

Se nem a Tátrában, se nem Donovalyn, se nem a Szepességben, hanem egy nyugat-szlovákiai városban.

Fotó: TASR

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet a Facebookon közölte, hogy a legjelentősebb hómennyiség az ország nyugati részében hullott. Nyolc óra leforgása alatt a legtöbb, 25 cm hó egy érsekújvári járásbeli faluban, Újlóton (Veľké Lovce) hullott, 6-7 óra alatt ugyancsak lehullott 20 centi Selmecbányán és a korponai járásbeli Bzovík községben, 24 óra alatt viszont a legnagyobb hótakaró a Modra melletti Piesok víztározónál keletkezett, ahol a lehullott hómennyiség elérte a 38 centit.

A hótakaró országosan is elérte a 20 centit, a Kis-Kárpátokban viszont megközelítette a 40 centimétert. Ennek olyan veszélyei is vannak, hogy a nagy mennyiségű hó súlya alatt kidőlhetnek fák, leszakadhatnak faágak és villanyvezetékek is károsodhatnak.

(TASR)