KKA: „Fontos, hogy egy ilyen ügyben az egyetlen releváns párt is megszólaljon” – Orosz Örs szerint teljesen más a társadalmi súlya a Magyar Szövetség petíciójának

A Rigó Konrád, Bukovszky László és Ravasz Ábel által indított petíció után a Magyar Szövetség is létrehozott egy kezdeményezést a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) megmentése érdekében. Előbbit mostanáig 1929-en, utóbbit 332-en írták alá. Orosz Örs, a párt alelnöke fontosnak tartja, hogy az üggyel kapcsolatban minél több irányból hallassák a hangjukat, és úgy véli, hogy ha nagyobb erőbedobásra lesz szükség, akkor a Magyar Szövetség az, amely képes lesz cselekedni az ügyben.

„Nagyon fontos, hogy egy ilyen ügyben az egyetlen releváns párt is megszólaljon. Sikerült összefogni a politikán felül Kossuth-díjas művésznek, a legnagyobb hazai rendezvények főszervezőinek, a komáromi Városi Művelődési Központ igazgatójának, aminek teljesen más a társadalmi súlya” – mondta Orosz Örs, a Magyar Szövetség alelnöke a Paraméter érdeklődésére.

A második petíció kezdeményezői közt van Orosz Örsön kívül Mózes Szabolcs, a Magyar Szövetség elnökségi tagja, Őry Péter, a párt önkormányzati szakértője, Csallóközcsütörtök község polgármestere, Lakatos Róbert brácsaművész, a komáromi Egressy Béni Művelődési Központ igazgatója, Kis Péter, az érsekújvári KultúrKorzó alelnöke, Bauer Ildikó Nyitra megyei képviselő, kultúrmenedzser, Szarka Gyula Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, valamint Juhász Eszter, a zselízi Kincső Néptáncegyüttes alapítója.

Orosz Örs hozzátette, fontosnak tartja, hogy ez a petíció létrejött, annak ellenére is, hogy tudomása volt a Ravasz Ábel, Bukovszky László és Rigó Konrád által két nappal korábban elindított kezdeményezésről.

„Bár az első percekben mi is elkezdtük előkészíteni a miénket, ezt egy szolgálati út miatt végül a tervezett napon nem sikerült elindítani. Én magam is aláírtam a Ravasz Ábel – Bukovszky László – Rigó Konrád-féle petíciót. Ez egy olyan ügy, amivel kapcsolatban mindenkinek, minden irányból meg kell szólalnia. Bízom benne, hogy a frissen kinevezett kormánybiztos, Horony Ákos is szót emel ennek az intézménynek az autonómiájáért, hiszen módjában áll a tárcaközi egyeztetés keretében véleményezni az anyagot” – tette hozzá. Fontosnak tartja továbbá, hogy mindjárt az első percben minél hangosabban elmondják a kritikus véleményüket.

„Ha a KKA-nak a megszüntetési kísérlete komolyra fordul, akkor lehet, hogy ennél nagyobb erőbedobásra lesz szükség, és azt gondolom, hogy a Magyar Szövetség az egyetlen szubjektum, amely erre képes” – zárta a párt alelnöke.

Mint ismert, december 18-án került nyilvánosságra a kormány 2024-es jogalkotási ütemterve, amely a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) megszüntetésével is számol. A 2017-ben létrehozott intézményt a tervek szerint a SMER-HLAS-SNS koalíció összevonná a Művészeti Alappal. Így hat év után meg is szűnhet a szlovákiai nemzeti kisebbségek egyetlen törvény által szavatolt intézménye.



-para-