2024-ben 20 napnyi szabadsággal több mint 30 napon is pihenhetsz

2024-ben nemcsak az iskolások, hanem a dolgozó emberek is számos szabadnapnak örülhetnek, ugyanis összesen 12 esik munkanapra és három hosszú hétvége is lesz. A Finsider portál számológépével mindenki kiszámolhatja, hány nap szabadságra is jogosult a törvény szerint.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A számológépben az életkor és a heti dolgozott munkanapok mellett azt is be lehet jelölni, hogy eltartunk-e gyereket, vagy iskolai alkalmazottak vagyunk-e. Továbbá azt is be lehet jelölni, ha az adott évben kezdtünk el dolgozni, illetve abban az évben tervezünk-e felhagyni a munkával. Ezek megadását követően a számológép megmutatja, a törvény szerint hány nap szabadságra vagyunk jogosultak. A számológép ITT érhető el.

A szabadságra való jogosultság viszont egyéb tényezőktől is függ. Egy alkalmazott négy hét szabadságra jogosult, a 33 év felettiek, valamint a gyerekekről gondoskodók viszont öt hétnek örülhetnek. Még jobban járnak a pedagógiai, kutatói és szakmai alkalmazottak, akik nyolc hétnyi szabadságra jogosultak.

Ha egy munkaadónál legalább 60 napot ledolgozunk, ugyanannyi szabadságra leszünk jogosultak 2024-ben, mint az előző évben. A nem kivett szabadnapokat át lehet vinni a következő évre, de ha akkor sem vesszük ki őket, akkor elvesznek.

A jövő év szintén gazdag lesz a szabadnapokban, főként, a hosszú hétvégéket nézve. Január 1-je mindjárt hétfőre esik, további szünnapnak viszont nem örülhetünk, mivel 6-a szombaton lesz. Utóbbi csak azok munkáját befolyásolja, akik hétvégenként is dolgoznak.

A következő munkaszüneti napok húsvétkor várhatók március 29-től április 1-ig. Ezután következik május 1-je és 8-a, ami szerdára esik. Július elején hosszú hétvégében lehet részünk, ugyanis 5-e pénteki napon lesz. Nyáron már csak egy munkaszüneti nap várható, mégpedig április 29-én, csütörtökön.

Noha a kormány határozata szerint szeptember 1-je ünnepnap marad, de már nem munkaszüneti nap, így tehát az iskolások is egy nappal korábban ülhetnek vissza a padokba, valamint a dolgozók is mennek majd munkába, mint egy átlagos napon. Ez viszont még jövőre nem érint majd bennünket, ugyanis szeptember 1-je vasárnap lesz. A következő munkaszüneti nap, szeptember 15-e szintén vasárnapra jön ki.

November 1-je pénteken lesz, így újabb hosszú hétvégének örülhetünk majd, míg 17-e keddi napon lesz. Az év utolsó munkaszüneti napjai a karácsonyi ünnepek lesznek (dec. 24-26.), amelyek keddi, szerdai és csütörtöki napra esnek.

Ez alapján tehát, ha valaki csak 20 napnyi szabadsággal rendelkezik, annak sem kell bánkódnia, ugyanis 2024-ben a munkaszüneti napok kedvező alakulásának köszönhetően összesítve 32 napnyi szabadnapnak örülhet.



(para/startitup)