LÉNYEG: Megdöbbentő olvasmányok, megszűnő kulturális autonómia

Fotó: Paraméter

Alig lapoztunk át a karácsonyi ünnepeken, máris beindult a politika. A bejgliízű és sülthalillatú napok elteltével újult erővel támad a közélet. Már csak abban bízhatunk, hogy szilveszterkor és újév napján megadatik még egy-két politikamentes nap, hogy januártól aztán végleg visszazökkenjünk a megszokott szlovmagy rögvalóság mindennapjaiba.

Megdöbbent Sólymos, amikor Horonyról olvasott

Ha nem kényszerítik távozásra a hidasokat a Szövetségből, közösen bejutottak volna a parlamentbe – mondja a többi között Sólymos László abban a beszélgetésben, amelyet a Paraméternek adott. A Híd elnöke elmondja, hogyha egyéni érdekeik miatt nem verték volna szét Forró Krisztiánék a Szövetséget, akkor nagy valószínűséggel a szlovákiai magyaroknak most lenne egy parlamenti pártja.

Sólymos szavai szerint „megdöbbenve olvasta” az új kisebbségi kormánybiztos nyilatkozatát a kisebbségi kultúra támogatásának autonómiáját megvalósító Kultminor átszervezési terveivel kapcsolatban.

„Tulajdonképpen azt mondta, hogy nem gond, ha ez az autonómia megszűnik. Hát én úgy gondolom, hogy hatalmas nagy probléma” – mondta a Híd elnöke. „Ha csak a szolgálati autóról és a fizetésről szól neki ez a munka, akkor ilyen magyar kormánybiztos nem kell” – fogalmaz az interjúban Sólymos.

Horonynak színt kell vallania

De minek is szól voltaképpen ez a felháborodás? A Kultminor az az állami alap, amelyhez támogatásért fordulhatnak a kisebbségi könyvkiadók, fesztiválszervezők, filmrendezők és költők. Ezt az alapot szándékozik felszámolni a kormányzat, részleteket azonban még nem tudunk a beszántásra vonatkozó konkrét elképzelésekről. A 2017-ben létrehozott intézményt a tervek szerint a Smer-Hlas-SNS koalíció összevonná a Művészeti Alappal. Így hat év után meg is szűnhet a szlovákiai nemzeti kisebbségek egyetlen törvény által szavatolt intézménye. Az elképzelés ellen már két petíció aláírásával is tiltakozhatunk. A Sólymos László által említett Horony Ákos, újonnan kinevezett kisebbségi kormánybiztos meglehetősen óvatosan fogalmazott a tervekkel kapcsolatban, azt nyilatkozta, hogy ki kell várni amíg törvénytervezet lesz az összevonásból, és majd ezt elég véleményezni. „Az alap működésének hatékonyságával tagadhatatlanul gondok vannak” – mondta a Szövetség által a Smernek beajánlott Horony Ákos, aki „meglepőnek” nevezte a Kultminor beszántásának tervét, és ő maga is elképzelhetőnek tart bizonyos átalakítást.

Az új kormánybiztosnak hamarosan színt kell vallania, hiszen alig nevezték ki, máris van olyan téma, amely kapcsán nem elég a sunnyogás, hanem egyértelműen A-t vagy B-t kell mondania. Még akkor is, ha ez kenyéradó gazdáinak, vagyis Robert Ficóéknak esetleg nem fog tetszeni.

Ellenzék az ellenzéken belül

Az viszont biztosan nem tetszik Ficóéknak, hogy nem értek véget, csak szünetelnek a kormányellenes tüntetések, amelyek már eddig is több tízezer embert vittek az utcákra. A megmozdulások kiváltó oka az volt, hogy a kormánykoalíció gyorsított eljárásban akarja megszüntetni a legsúlyosabb, például korrupciós ügyeket is vizsgáló Speciális Ügyészi Hivatalt. A három ellenzéki párt által szervezett megmozdulások az új évben is folytatódni fognak, nyoilatkozta szerdán a legnépszerűbb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) vezetője. Michal Šimečka szerint jó az ellenzék parlamenti együttműködése is, ami megmutatkozott például a hatásköri törvény módosításáról, vagy a konszolidációs törvénycsomagról szóló parlamenti vita során. Arra a szenzációs bejelentésre hiába vártunk, hogy a KDH-val és az SaS-szel közösen szervezett ellenzéki demonstráció szervező csapatába bevonnák Matovičékat is – az ebben részt vevő pártok összetételében nem lesz semmi változás, fogalmazott meglehetősen diplomatikusan Šimečka. Ami annyit tesz, hogy a hátuk közepére sem kívánják a most éppen Slovensko márkanév alatt futó egyszerű embereket.

Matovičék külön utakon

Akik tehát kénytelen-kelletlen külön utakon járnak, mert egy magát komolyan vevő ellenzék nem akarja lejáratni magát Matovičékkal. A karácsonyi vacsora után száját megtörlő Igor Matovič szerdán ezért sajtótájékoztatót trombitált össze, hogy tiltakozzon Tibor Gašpar belengetett SIS-igazgatói megbízatása ellen. Szerintük ha Tibor Gašpar kerülne a Szlovák Információs Szolgálat élére, az azt jelentené, hogy manipulálnák a nyomozásokat, bizalmas információkat szivárogtatnának ki a maffiának, és arra használnák a titkosszolgálatot, hogy megfigyeljék az ellenzéki politikusokat.

A Gašpart szerecsenmosdató Robert Fico szintén ma nyilatkozta, hogy megfelelő jelöltnek tartja a korábbi rendőr-főkapitányt a titkosszolgálat élére, és még az sem zavarja, hogy korrupcióval, bűnözői csoport alapításával és szervezésével gyanúsítják.

Nos, ilyen évnek nézünk elébe.

Juhász László