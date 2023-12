Szívesen lenne köztársasági elnök Andrej Danko, egyre valószínűbb, hogy indul a választáson

Andrej Danko szerint egyre valószínűbb, hogy végül ő is indul az államfőválasztáson – az SNS elnöke ezt a TASR-nek adott interjúban mondta. Ha Peter Pellegrini házelnököt, a Hlas-SD elnökét választják meg államfőnek, az SNS a posztok újraosztását fogja kérni a kormánykoalícióban. Azt is elképzelhetőnek nevezte, hogy az SNS miniszteri klubjában is változások lesznek.

Andrej Danko (Fotó: Cséfalvay Á. András - archív)

„Pellegrini még nem hozott végső döntést, és az SNS nem vár tovább. Véletlenszerűen szondázzuk, hogyan reagálnak az emberek, kit támogatnának a jelöltek közül, és felméréseket is rendeltünk erről” – részletezte Danko. Döntését január első vagy második hetében jelenti be. Azt is megismételte, a nemzeti párt szerette volna, ha közös kormánypárti jelölt indul az államfőválasztáson, vagy Robert Fico kormányfő (Smer-SD), vagy Pellegrini. Danko szavai szerint azonban Fico nem akarja jelöltetni magát, Pellegrini pedig elutasította az SNS támogatását.

Danko azt már korábban kijelentette a TASR-nek, hogy ő lesz az SNS listavezetője az EP-választáson, mert szükség van arra, hogy a pártnak legyen Brüsszelben képviselője. Arra a kérdésre, hogy ha az államfőválasztáson és az EP-választáson is indul, melyik posztot választaná, ha sikerrel járna, azt válaszolta, realistának kell lenni, de a legnagyobb megtiszteltetés, ha valaki az ország államfője lehet. „De én reálisan nézem a helyzetet” – jegyezte meg azzal, hogy Ivan Korčoknak „őrületes összeg” áll majd rendelkezésére a kampányban.

Hozzátette, a kormánykoalícióban is ki kell majd értékelni a helyzetet, Danko visszautasítja, hogy a Hlas-SD jelöltje legyen egyszerre a köztársasági elnök és a házelnök is.

„Ebben az esetben a Hlas-SD-nek engednie kell a Smer-SD és az SNS bizonyos elvárásaival szemben” - szögezte le.

Az SNS elnöke szerint pártja további miniszteri posztra vagy parlamenti pozícióra tartana igényt. Danko nem akar házelnök lenni. Azt is elképzelhetőnek nevezte, hogy az SNS miniszteri klubjában is változások lesznek, Rudolf Huliak lehetne a környezetvédelmi miniszter, Tomáš Taraba jelenlegi miniszter pedig Danko szerint átvehetné a gazdasági tárcát.

Pellegrini: Elutasítom a tárcák újraosztását, ha megválasztanának államfőnek

Peter Pellegrini (Hlas-SD) házelnök szívesen elfogadja az SNS támogatását, ha úgy dönt, hogy indul az államfőválasztáson, de azt visszautasítja, hogy ha győzne, a kormánypártok újraosszák a minisztériumokat. Ahhoz is ragaszkodik, hogy az új házelnököt ismét pártja jelölhesse, mivel ezeket a megállapodásokat a parlamenti választás eredményei alapján kötötték, és nincs közük az államfőválasztáshoz. Pellegrini arról nem nyilatkozott, hogy ki lehetne az új házelnök.

„Megmondtam Andrej Dankónak: ha úgy döntök, hogy indulok az államfőválasztáson, nagyra fogom értékelni, ha az SNS kinyilvánítja a támogatását, úgy, ahogy Robert Fico pártelnök tette a Smer-SD részéről. A támogatásukat elfogadom és hálás leszek érte” – mondta Pellegrini a TASR-nek adott interjúban.

Hozzátette viszont, ha Danko arra gondolt, hogy a támogatásért cserébe megnyitják a koalíciós szerződést és újból elosztják a minisztériumokat, azt visszautasítja, mert a szerződés teljes mértékben tükrözi a választási eredményeket, és az államfőválasztás semmit sem változtat a parlamenti erőviszonyokon.

„Az államfőválasztás teljesen más, nem pártokra szavaznak az emberek, hanem elnökjelöltekre, ezért elképzelhetetlen összekötni az előttünk álló választást a koalíciós szerződéssel, ez teljes mértékben irreleváns, nincs semmi logikus politikai alapja” – szögezte le.

Pellegrini emlékeztetett, áprilisban lesz megválasztva az új államfő és csak június 15-én lesz beiktatva, ezért ha ő nyerne, lesz elegendő idő a kormánykoalíciós viszonyok és a pártján belüli helyzet rendezésére.

Pellegrini hivatalosan még nem jelentette be indulását az államfőválasztáson, pártja tagságával egyeztet, és januárban ismerteti a döntését.



(TASR)