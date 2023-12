LÉNYEG: Nekünk minden kormány megfelel, a Kárpát-medencében mindenkinek Mohács kell

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Robert Fico és Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

Valamiféle "jól van ez így" hozzáállásról árulkodnak azok a felmérések, amikbe az év utolsó péntekén botolhattunk bele. Ahhoz nem fért kétség, hogy megint megszaporodtak azok, aki valami érthetetlen oknál fogva odavannak Robert Fico karizmájáért. Ezt a szeptemberi választások is alátámasztják. Azonban úgy tűnik, valahol megfelelt nekünk az előző brancs is.

Elégedettek voltunk

Hiszen ma találkozhattunk a hírrel, hogy egy 2022-es kutatás szerint Szlovákiában a megkérdezettek majdnem négyötöde volt elégedett az életével. És tavaly még bőven Igor Matovič csapata mozgatta a szálakat a kis országunkban. A lakosság átlagban 7 pontra értékelte a viszonylagos gondtalanságát, és ezzel az értékkel nem sokkal voltunk lemaradva az uniós átlagtól. A leginkább elégedett korosztályt a középiskolás és egyetemista korú fiatalok alkotják, és minél inkább voltak idősebbek azok, akik elemezték a helyzetüket, annál kevésbé látták derűsnek az életüket. Érdekesség, hogy a leginkább önfeledt nációk közé befért a román nemzet, ám a lista legvégén a szomszédjuk, Bulgária végzett. Rólunk, magyarokról nem esett szó a beszámolóban, de mi tudjuk a magunkét.

És elégedettek maradtunk

Aztán jött egy másik tanulmány, amelyik azt állítja, hogy a polgártársaink többsége elégedett a Fico-kabinet eddigi teljesítményével is. Ezt el kell fogadni, hogy sokan buknak a populista gusztustalanságokra. De az azért már szinte fáj, hogy a nyilatkozók 52 százalékának az is rendben van, hogy az új hatalom felszámolná a Speciális Ügyészséget. Azaz az embereket már nem annyira érdekli a politikusok korrupciós ügyeinek a kivizsgálása, inkább csak azt akarják hinni, hogy ebben a világjárványos, puskaporos korszakunkban valaki stabilitást jelentsen. Amire majd a gatyánk meg a lelkünk is rámehet, ha hagyjuk, hogy a kormány azt tegye, ami a tagjainak a legjobban megfelel.

Orbán Ficó kezét fogta

Arról a hatalomról beszélünk, amivel kapcsolatban aztán megjelent az írás, hogy Orbán Viktor és az álhírgyára 2023-ban mindent megtett, hogy a szlovákiai magyarok Smerre szavazzanak. Mert az a negyed évvel ezelőtti parlamenti voksolás után is kiderült, hogy a hazai nemzettársaink közül szörnyen sokan drukkoltak Ficónak. Megbocsájtva mindazt a rengeteg szemétséget, amit a hosszú pályafutása során velünk művelt a pártelnök/miniszterelnök. És hogy ezt az első hallásra hihetetlenül elnéző magatartást megértsük, nem árt, ha belelapozunk a Political Capital elemzésébe. Ami arról is szól, hogy a szlovákiai magyar kisebbség volt a fő célpontja 2023-ban az Orbán-rezsim dezinformációs kampányának. A budapesti elemző központ a romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai magyar nyelvű sajtót vizsgálta, és arra jutott, hogy a félrevezető, féligazságokkal manipuláló anyagok aránytalanul nagy száma a magyar kormány által támogatott szlovákiai magyar médiában jelent meg. A hamis hírek legfontosabb témái az orosz-ukrán háború és a migrációs helyzet voltak, ami egybeesett a Smer legfontosabb topikjaival. A publikáció úgy látja, Orbánék célja a Magyarország határain kívül élő magyarok befolyásolásával az is, hogy közvetett ráhatást gyakoroljanak az érintett országok többségi politikájára. Ez megmutatkozott nálunk is, hiszen az idei választási évben nagyon erős volt a dezinformációs nyomás pont azokban a témákban, amelyeket Robert Fico és a Smer is fontosnak tart. És ezt a "szociáldemokrata" tömörülést az elemzők az Orbán Viktor vezette Fidesz fontos szövetségesének tartják. Még akkor is, ha "papíron" az egyik jobb- a másik meg baloldali párt. Ám ez már nem sokat jelent. Különben is, mindkét politikai szervezet félig vagy egészen elárvult az európai színtéren, a "különutaskodó" virtusa miatt egy ideje már nincs pártcsaládja a Fidesznek, és a Smer is szépen halad egy hasonló irányba.

Mi a baj a féligazságokkal?

A Magyarországról sugallt fakenews anyagokkal meg sok a baj. A tömérdek hülyeség növeli a belföldi dezinformációkra vagy félretájékoztatásra való fogékonyságot és a független médiával szembeni általános bizalmatlanságot. Az ukránellenes narratívák erősítik az euroszkeptikus és Kreml-barát szereplőket, és aláássák az euroatlanti struktúrákba vetett bizalmat, továbbá fokozza a regionális destabilizáció kockázatát, és az orosz titkosszolgálatok célpontjává teheti a magyar kisebbségeket. Ez meg azoknak tetszhet, akik odavannak Moszkváért, meg az elnyomó rendszerükért. Amelyik most a szomszédban öli tucatszámra az ártatlan polgárokat, és ami rengeteg honfitársunkat teljesen hidegen hagy.

Ide reform kell

De mielőtt a kardunkba dőlnénk a kétségbeesésünkben, hogy ennyire menthetetlenek az emberek, jusson eszünkbe, hogy ezen majd hosszabb távon esetleg az oktatás reformja segíthet. Ennek a csíráját lehet felfedezni abban is, hogy jövőre többszáz alapiskola kapcsolódik be az oktatásügyi minisztérium újítási kezdeményezésébe, amely alapján új módszert vezetnek be az elsősök tanításába. Az új hozzáállásnak köszönhetően csökkentenék a magolást, és nagyobb hangsúlyt fektetnének a kritikus gondolkodásra. Ez pedig különösen fontos képesség napjainkban, mikor megannyi csatornán keresztül bombáznak bennünket a különféle álhírek és a politikai célokat szolgáló valóságtorzítások.

Sidó Árpád