Az öregedés miatt megnőnek az ember fülei és az orr is - a szakember elárulta, hogy ennek mi az oka

Az orr és a fül az ember életének 20. és 30. éve között éri el teljes méretét – idézi a Nový Čas az Amerikai Plasztikai Sebészek Társaságának korábbi elnökét, Dr. Alan Matarassót, aki és hozzátette, hogy az orr és a fül alakjában a serdülőkort követő legtöbb változást az öregedés okozza.

Az orr és a fül szövetének legnagyobb részét porc, egy merev, rugalmas szövet alkotja, amely ízületi burkolatként is szolgál. Speciális sejtek, úgynevezett porcsejtek alkotják, amelyeket szkleroproteinek, például kollagén és elasztin kötnek össze, ezek a kötőszövetek alapvető összetevői. Az emberi szervezet az életkor előrehaladtával egyre kevesebb kollagént és elasztint termel, ami miatt a porcok meggyengülnek, fellazulnak, ami a környező szövetekben is megmutatkozik. Fokozatosan megereszkednek a szilárd szövetek, és az orr a fülcimpákkal együtt megnyúlik – magyarázta Matarasso.

Az arcbőr is megereszkedhet a faggyúmirigyek fokozott aktivitása miatt. A nagyobb mennyiségű faggyú az orr további megnyúlását okozhatja.

Az orr- és fülporcok meglazulása, deformációja a hozzátartozó csontok elvékonyodását is okozhatja, mivel az öregedéssel jelentősen nő az osteopenia és a csontritkulás kockázata. Ugyanakkor az öregedés hatására az orr és a fül körüli arc izmai is meglazulnak, ami tovább fokozza a növekedést.Számos genetikai és környezeti tényezőtől függ. Az orr és a fül megnagyobbodásának pontos üteme.

A Frontiers in Genetics folyóiratban 2018-ban megjelent tanulmánya szerint az orr alakja nagyrészt öröklődik. Egy másik, a The National Journal of Maxillofacial Surgery folyóiratban megjelent 2021-es tanulmány azt sugallja, hogy az orr életkorral összefüggő elváltozásai sokkal gyakoribbak a férfiaknál, mint a nőknél, ennek a pontos okát nem tudják.

A plasztikai sebész az öregedés során a fül és az orr alakját befolyásoló környezeti tényezőkre példaként említette a szennyezett levegőnek és napfénynek való kitettséget.

Így az orr és a fülek megereszkedése és megnagyobbodása az öregedés természetes következménye, és nem szabad senkinek sem pánikba esnie – írja a Live Science.

