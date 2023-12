Továbbra is kicsi a lavinaveszély a szlovák hegyekben

Erről Martin Buliak, a Liptószentmiklósi Hegyi Mentőszolgálat Lavinamegelőzési Központjának munkatársa tájékoztatott.

"Szombaton is folytatódik a nappali pluszhőmérséklet és az éjszakai mínusz hőmérséklet váltakozása, ami pozitívan befolyásolja a hótakaró stabilitását. Nagy magasságban folyamatosan keményedik a hótakaró, sőt jégréteg is kialakult. Ismét viszonylag meleg időre számíthatunk, amihez erős szél és felhőzet is párosul, így a hótakaró olvadása nem várható"