Bedühödtek az oroszok, mert az ukránok orosz területen bosszulták meg Moszkva tegnapi pusztító támadását (VIDEÓ)

14-re nőtt az oroszországi Belgorod városában egy ukrán csapás áldozatainak száma, és 108-an megsérültek - közölte szombaton az illetékes orosz minisztérium, miután Ukrajna területéről több tucat rakétát és drónt lőttek ki. A Meduza orosz nyelvű portál videós beszámolót készített arról, ahogy utolért a háború a 300 ezer lakosú települést.

A Telex beszámolt arról, hogy az orosz védelmi minisztérium közleményében azt írta, „a bűn nem marad büntetlenül”. Szerintük Kijev a támadással „el akarta terelni a figyelmet a fronton elszenvedett vereségekről”. Az orosz minisztérium azt állította, Oroszország „csak katonai létesítményeket” támadt Ukrajnában. Utóbbi állításukkal azonban nem egyezik meg sem az, hogy az ENSZ szerint idén nyárig több mint 9500-an haltak meg Ukrajnában az orosz támadás után.

Residents of #Belgorod publish numerous evidences of the consequences of the strikes. Cars are on fire in the city center, smoke rises in residential areas. pic.twitter.com/6dQulSPTEx