Az euró csehországi bevezetését sürgette a cseh elnök

Petr Pavel cseh államfő az euró csehországi bevezetésére irányuló intézkedéseket sürgetett hétfőn, hivatalba lépése utáni első újévi üzenetében.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

"Eljött az idő, hogy konkrét lépéseket tegyünk e kötelezettségvállalás teljesítése felé" - szögezte le az elnök. Szavai szerint a közös uniós valuta bevezetése jelenti a jövőt "egy nyitott és exportorientált gazdaságú" közép-európai országnak.

Csehország hivatalos fizetőeszköze jelenleg a korona. Prága a többi tagországgal összhangban az ország húsz évvel ezelőtti uniós csatlakozásakor vállalta az euró bevezetését, de ennek nincs megszabott határideje.

A Petr Fiala miniszterelnök vezette cseh kormány még nem döntött az euró bevezetésének időpontjáról. Egy frissen életbe lépett jogszabály azonban lehetővé teszi azoknak a vállalatoknak, amelyek forgalmuk nagy részét euróban bonyolítják, hogy számláikat is ebben a pénznemben állítsák ki. A cseh kereskedelmi kamara szerint már most is sok nagy cég euróban számláz egymásnak.