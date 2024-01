"Mi nem vasat akartunk szállítani, hanem utasokat" - Mostantól a városi buszok ingyenesek és nem okádnak füstöt Dunaszerdahelyen

Csaknem egymillió euróba kerültek, mely összeg nagy részét az Európai Unió téríti. Január 2-án viszont új mérföldkőhöz érkezett a városi tömegközlekedés Dunaszerdahelyen, amiből az utazók leginkább azt vehetik majd észre, hogy nem kell jegyet váltaniuk, a jegyeken kívül viszont a buszok káros anyagokat sem bocsátanak ki.

Fotók: Paraméter - További felvételekért kattints!

„Fontos nap ez a mai a városi közösségi közlekedés életében, hiszen ma indítjuk a környezetbarát közösségi közlekedés két buszát” – jegyezte meg Hájos Zoltán polgármester a január 2-i ünnepélyes buszavatón.

Az egyik autóbusz már ekkor is szállította az utasokat a városban, tulajdonképpen a megszokott útvonalakon, új menetrenddel. Az új elektromos buszok zöld színe sokaknak feltűnhetett a városban.

A projekt több évre tekint vissza, ahogy arra a polgármester is emlékeztetett. „2021. december 6-án adtuk be a projektet, mely azt célozta, hogy két villanymeghajtású buszt tudjunk vásárolni és ingyenessé tegyük a városi tömegközlekedést. Ehhez még kellett vásárolni egy töltőállomást is, mely mindkét busz töltését egyidejűleg kiszolgálja. 2022. július 14-én hagyták jóvá a pályázatunkat. 2022. szeptember 5-én aláírtuk a szerződést az irányító hatósággal. Ennek folytán lehetett közbeszereztetni a buszokat és a töltőt” – figyelmeztetett.

2022 őszén, nem sokkal a választások előtt megtartott autómentes napon Hájos Zoltán még arról beszélt, hogy hetek kérdése, és elindulhat az ingyenes tömegközlekedés az elektromos buszokkal. „Optimista voltam, mikor arról beszéltünk, hogy milyen hamar meglesznek a buszok. De nemzetközi tendert kellett kiírni, amit nem vettem akkor figyelembe, és ez tartott sokáig” – ismerte el akkori tévedését a polgármester.

Némely beszállítók panaszt tettek a dióspatonyi székhelyű, felsőpatonyi telephelyű Mobility & Innovation Production győzelme ellen, a városnak így módosítania kellett némileg a feltételeken szavai szerint viszont a nagyobb beszállítók olyan módosításokra törekedtek, melyekből kifolyólag a beszállítandó buszok már nem feleltek volna meg az eredeti pályázatuknak, melyre az EU pénzt adott.

„Az irányító hatóság úgy hagyta jóvá a projektet, hogy környezetbarát, könnyű szerkezetű buszokat tartalmaz. Ez újszerű megoldás volt, mi nem vasat akartunk szállítani, hanem utasokat” – poénkodott a városvezető.

Végül tavaly márciusban írták alá a szerződést a dióspatonyi céggel, a kontraktus viszont csak májusban lépett hatályba, miután azt az irányító szervek is jóváhagyták. A szerződés szerint a két busz, illetve a beszállításukkal kapcsolatos szolgáltatások, garancia és szerviz 914 990 euróba került.

A buszok, mint azt az Ónodi Jánossal, a Mobility & Innovation Production vállalat ügyvezetőjével készített tavaly szeptemberi interjúnk során megtudtuk, akkorra tulajdonképpen elkészültek, a tesztelési, átadási-átvételi folyamat viszont még egy darabig eltartott, Hájos Zoltán pedig a tavalyi autómentes napon már azt közölte, hogy a tömegközlekedést januártól teszik ingyenessé.

A január 2-i buszavató pezsgőbontással és egy tiszteletkörrel járt, melyen a városi tisztviselőkön kívül a média is részt vehetett. Akadálymentesített felszállást ugyan ezen a járaton nem sikerült biztosítani, mivel nem állt rendelkezésre a megfelelő kulcs, de a városban cirkáló ingyenes járatokon ez az ígéretek szerint nem így lesz.

Az utasoknak nem szabadna ugyan észrevenniük, de a mostani vltozás abban a tekintetben is mérföldkő, hogy már nem az SAD közlekedési vállalat, hanem a városi Municipal cég működteti majd a tömegközlekedést. Jany József, a cég vezetője elmondta, hogy a tesztkörök során kb. 53 személyt, köztük iskolásokat táskákkal együtt sikerült elhelyezniük a buszjáraton. Azt ugyanakkor szerinte csak a gyakorlat mutathatja meg, hogy az ingyenes tömegközlekedés az eddigiekhez képest mekkora utastöbbletet jelent majd. A cégnek buszsofőröket is kellett felvennie, Jany szerint pedig jelenleg két buszsofőrük áll rendelkezésre teljes munkaidőben, és van egy további készlenlétben, betegség, illetve szabadságok esetére.

Az újévtől új menetrend is életbe lépett a városban, amelynek kialakításához a polgármester szerint a lakosokat is bevonták egy közvélemény-kutatással. „Bízom benne, hogy a városi cég tudja teljesíteni a lakosok igényeit” – fogalmazott a polgármester.

Azt is elmondta a busszal megtett tiszteletkör során, hogy a jövőben intelligens buszmegállókká fejlesztenék a jelenlegieket. Ez azt jelenti, hogy a buszmegállók GPS-szel lennének összeköttetésben a járművekkel, és az utasok láthatnák, hány perc múlva érkezik oda az adott járat, adott esetben pedig azt is, hogy hányan vannak rajta.

Hájos szerint a jelenlegi sofőrszámmal nem sűríthetők tovább a járatok és a menetrend, mivel a sofőröknek pihenőre is szükségük van, nem ülhetnek egész nap a buszon. „Úgy gondoltuk, hogy egy harmadik autóbuszt is be kellene szerezni, és akkor még talán a hétvégét is be lehetne vonni a rendszerbe, illetve a termálfürdő szempontjából is vonzóbbá tudnánk tenni” – húzta alá.

Jelenleg viszont ez a két busz áll rendelkezésre, illetve meghibásodás esetén egy pótbusz, amit a beszállító biztosít. Ha esetleg olyannyira megnövekedne az utasszám, hogy járatsűrítésre lenne szükség, ahhoz a pótbusz már nem elég.

„Igény esetén a pótbuszainkat be tudjuk iktatni, hosszú távon viszont ez nem fenntartható. Ha egy város buszt üzemeltet, akkor vagy hosszú távú bérletet kell kössön, vagy új közbeszerzést kell kiírjon, és az nem egyértelmű, hogy mi fogjuk megnyerni” – jegyezte meg Ónodi János.

Jany József is elmondta, jelenleg meg kell várni, mit eredményez az új rendszer, és a jövőben ahhoz alkalmazkodnak majd. A sofőrök létszáma most a minimális, ami ennek üzemeltetéséhez szükséges, viszont a jövőben újabb sofőrök alkalmazására számít. „Tudni kell, hogy az SAD mind a buszokat, mind a sofőröket cserélni tudta napközben is, mivel rendelkezésükre álltak nagyobb számban. Mi viszont egyelőre ugyanazokkal a sofőrökkel megyünk” – fogalmazott.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az elektromos buszok és az ingyenes tömegközlekedés bevezetése milyen költségekkel jár, a városi költségvetésben ugyanis egyelőre ugyanazt az összeget hagyták meg a tömegközlekedés üzemeltetésére, mint amit korábban tulajdonképpen az SAD-nek fizettek ezért.

A város és a Mobility & Innovation Production vállalat együttműködése viszont a jövőben sem ér véget és nem merül ki annyiban, hogy adott esetben karbantartást, szervizt végeznek majd a buszokon. „A buszokra kötelező és vállalt garanciánk is van. A buszokat megelőzési céllal is ellenőrizzük és bebiztosítjuk, hogy a lehető legkevesebb hiba jöjjön elő, emellett pedig az összes adatot, ami számunkra érdekes, elkezdjük a várossal együtt elemezni. Például hogy melyik sofőr milyen fogyasztással használja a buszokat, lehetne-e effektívebben használni. Az együttműködésünknek most technikai háttértámogatás jellege van” – fejtette ki.

Mint azt már korábban is elmondta, a dunaszerdahelyi egyfajta pilot projekt a cég számára is, ami azt jelenti, hogy a hagyományos tesztelésekhez képest éles helyzetekből kaphatnak információkat a buszok működéséről.

„Mi hiába próbáljuk a mérnökeinkkel vagy tesztsofőrjeinkkel szimulálni a rendes üzemet, teljes mértékben nem tudjuk. Ha például én ülök a volán mögött, talán óvatosabb vagyok a busszal, de az utasok részéről és a közlekedési szituációkban is adódnak olyan helyzetek, amit nem tudunk reprodukálni a tesztek folyamán. Érdekes lesz számunkra, hogy mindez mennyi apróságra fog rámutatni, hol tudnánk még fejleszteni, hogy tudnánk effektívebbé tenni a hajtást, fogyasztást”

– emelte ki, hozzátéve, a sofőrök és az utasok komfortját némileg tudják technikai háttérrel támogatni, de a helyzetek többségét az élet idézi elő és nem lehet rá előre felkészülni.

Az elektromos buszok legnagyobb előnyének a környezetbarát közlekedést tartja, valamint hogy a buszt is újrahasznosítható, nem korrodálódó és hosszú távon is jól terhelhető anyagokból építik fel.

„Az akkumulátorgyártás ugyan környezetszennyezéssel jár, de attól lesz zöldebb, hogy a napi üzemet a lehető legkevesebb akkumulátorral tudjuk biztosítani. A mi buszainkban 140 kW/órás akkumulátor van, ami majdnem csak a harmada a konkurens buszokénak. A legnagyobb hozzáadott érték, hogy közlekedés során a busz semmilyen káros anyagot nem bocsát ki. A busz az egész élettartama során sokkal zöldebb, mint egy dízelbusz” – szögezte le.

(SzT)