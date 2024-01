LÉNYEG: Ficóék ki akarják csavarni a kardot Justitia kezéből

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ha sikerül átnyomni a parlamenten az igazságszolgáltatás „reformját”, akár az igazságügyi minisztérium korábbi hidas vezetője is fellélegezhet, hiszen elévülhet az ő korrupciós ügye is.

Mészáros Lajost nem győzte meg Fico

Mészáros Lajos korábbi alkotmánybíró, a Bírói Tanács tagja volt a Paraméter stúdiójának vendége. Az emeritusz alkotmánybíró a közel egyórás beszélgetésben ugyan óvakodott attól, hogy politikai véleményt nyilvánítson, azt azonban elmondja, hogy szerinte nem szól semmi a Speciális Ügyészség megszüntetése mellett, annál is kevésbé, mivel a legmagasabb szintű korrupciós ügyek nem szűntek meg varázsütésre, és erre a szervre csak akkor nem lenne szükség, ha korrupció sem lenne az országban.

A beszélgetés nagy része természetesen az igazságszolgáltatás Fico-féle reformjának tervezetéről szól. A podcastban arról is faggattuk, miért szüntette meg annak idején a Specializált Bíróságot az az Alkotmánybíróság, amelynek ő is tagja volt. Hogy miért írt különvéleményt a többségi döntéssel szemben, és hogy szerinte mi a gond a gyorsított törvényhozási eljárással, kiderül a beszélgetésből.

Elöljáróban csak annyit, hogy Mészáros Lajos szerint az ennyire komoly ügyekben nem lenne szabad gyorsított eljárást alkalmazni, hiszen ebben az esetben magát a rendszert akarják megváltoztatni Ficóék, és a rendszerszintű változásról nem nyílt szakmai vita. A magyar párt hozzáállásáról kérdezve Mészáros elmondja, nem nagyon hallja, hogy a Szövetség felemelné a szavát a tervezet ellen.

Gál Gábor ismét a NAKA célkeresztjében

És ha már a szlovákiai magyar politikánál tartunk: Gál Gábor állítólagos korrupciós ügyeiről már másfél évvel ezelőtt is cikkeztek a lapok. Akkor a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozója indított eljárást a Híd korábbi igazságügyi minisztere ellen, most pedig már a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze is megvádolta Gált kenőpénz elfogadásával. Az ügy részleteit elolvashatják a Paraméteren, ezekre most nem térnénk ki.

Mindenesetre most talán Gál Gábornak is kapóra jöhet, ha a Fico-kormány a terveinek megfelelően módosítja a büntető törvénykönyvet. A Speciális Ügyészség megszüntetésén kívül ugyanis a tervezet csökkentené a büntetési tételeket és az elévülési időket a legsúlyosabb gazdasági vagy korrupciós ügyek esetében. Ha például közjogi személy érintett a korrupciós ügyben, jelenleg a vesztegetési esetek elévülési ideje 12 év. Ha Gál Gáborra rábizonyítanák a csúszópénzek elfogadását, a dolgok jelenlegi állása szerint büntethető lehetne korrupció miatt. Ha azonban a parlament elfogadja az igazságszolgáltatás „reformját”, az ő ügyében öt évre csökkenne az elévülési időt, vagyis akkor sem nyerhetné el méltó büntetését a 2018-ban történtek miatt, ha sikerülne is bizonytani az ellen felhozott vádakat.

Pelle mindent vinne

Nagy a valószínűsége, hogy Peter Pellegrininek fogják hívni Szlovákia következő köztársasági elnökét. A volt miniszter, kormányfő és házelnök ugyan még nem jelentette be hivatalosan, hogy indul az államfői címért is, azonban már most borítékolni lehet a győzelmét. Ezt mutatja a ma nyilvánosságra hozott felmérés is, amely szerint a biztos választók 44 százaléka voksolna Pellegrinire, ha most tartanák az államfőválasztást. Összehasonlításképpen, a Magyar Szövetség köztársaságielnök-jelöltjét, Forró Krisztiánt a megkérdezettek 0,6 százaléka támogatná.

Ficóék pontosan tudják, miért fognak Pelle győzelme mellett kardoskodni: szükségük van ugyanis egy olyan államfőre, aki majd elnöki kegyelemben tud részesíteni egy-egy befolyásos politikust azok közül, akiket addigra jogerősen elítélnek.

Talán mindenki ismeri az igazságszolgáltatás jelképét, Justitia nőalakját, akit karddal és mérleggel a kezében, bekötött szemmel ábrázolnak a szobrászok. A kard a jog, az igazságszolgáltatás kikényszeríthetőségének jelképe, a mérleg pedig azt szimbolizálja, hogy a jog asztalánál mindenki egyenlő. Justitia bekötött szeme arról tesz tanúbizonyságot, hogy döntéseit nem lehet befolyásolni, és hogy nem tesz különbséget szegény és gazdag, befolyásos politikus és az utca embere között.

A római mitológiában talán még működtek ezek az elvek. Mostanában azonban egyre többen akarják kicsavarni a kardot Justitia kezéből, letépni szeméről a kötést és a saját javukra billenteni a mérlegét. Rajtunk is múlik, sikerül-e nekik.

Juhász László