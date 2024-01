Bödör, Kováčik, Kočner - a 2024-es évben sem fognak unatkozni a bíróságokon

A 2023-as évben számos korrupciós ügyet tárgyaltak meg a bíróságokon. 2024 sem fog más szellemben telni. A HN összegyűjtötte mely tárgyalások lesznek a legfontosabbak ez év elején.

Fotó: TASR - Pavol Zachar

Tibor Gašpar és Norbert Bödör

Talán a legfontosabb ügy, amely a bíróság elé kerül Tisztítótűz néven híresült el.

A Tisztítótűz az az eset, ahol a rendőrök - az exfőzsaruval, meg Norbert Bödör oligarchával az élen - egy maffiahálózatot alkothattak, a Smer pártot szolgálva, úgy, hogy az akkori ellenzéki politikusok - például Igor Matovič, vagy Andrej Kiska korábbi államfő - után nyomoztak illegálisan. A befolyásos személyekből álló kupaktanács legalább 2012-től működött, és arra törekedtek, hogy a politikai küzdelem során olyan előnyöket biztosítsanak maguknak, amelyek bebetonozzák a hatalmukat. A felmerült gyanú miatt 2020 novemberében tartóztatták le a korábbi országos rendőrfőkapitányt, Tibor Gašpart és néhány exkollégáját, akiket azzal vádolnak, hogy valójában nem Szlovákia érdekeit tartották szem előtt, hanem a szintén 2020 nyarán hűvösre tett Bödör, a Smerhez köthető nyitrai oligarcha utasításai szerint jártak el.

Összesen 21 embert vádoltak meg, akik közül többen beismerő vallomást tettek. Ilyen személy volt például a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalának (KÚFS) egykori vezetője, Ľudovít Makó vagy több alacsonyabb rangú rendőrtisztviselő.

Ladislav Bašternák

A következő nagy hal Ladislav Bašternák vállalkozó

Bašternák és két másik személy, Stanislav Plutko és Ivan Piterka ügyét a Pozsonyi I. Járásbíróság fogja tárgyalni. A vállalkozók a Bonaparte néven elhíresült ügyként fognak bíróság elé állni. A vád szerint egy 900 ezer eurós adócsalásról van szó.

Ladislav Bašternákot 2019 márciusában öt év letöltendő szabadságvesztésre ítélték amiatt, mert jogosulatlanul igényelt vissza csaknem kétmillió euró összegű áfát az egyik cége számára. Egy hónappal később a rendőrség újra vádat emelt az üzletember ellen, ugyancsak adócsalási ügyben. Emellett a vagyonát is elkobozták. Már ami addigra megmaradt belőle. Bašternák ugyanis még a jogerős ítélet előtt átíratta vagyona nagy részét családtagjaira és közeli ismerőseire. Ezek közt szerepel az ismert luxusvilla a pozsonyi Slavínon, több lakás a Bonaparte villában és máshol, garázs és motorkerékpár, quad vagy épp céges részvény.

A vagyona kezelésére Lenka Ivanová csődbiztosnőt jelölték ki, aki megtámadhatta volna a vagyoni átíratásokat, ő azonban nem látott benne semmi gyanúsat. Ha benyújtja a megfelelő keresetet a vagyoni átruházások ellen, melyeknél felmerült, hogy azért történtek, hogy az állam ne tudja elkobozni, és a keresetnek helyt ad az illetékes szerv, a vagyon visszakerült volna Bašternák nevére, majd az államhoz. Mivel milliókban mérhető az államnak okozott kár, a kiszabható büntetési tétel 10-től 15 évig terjedő börtön.

Dušan Kováčik

Akár már január végén megszülethet az ítélet az egykori speciális ügyész, Dušan Kováčik ügyében.

A vád szerint 2016-ban, a Smer-kormány idején Petr Košč vállalkozó megvesztegette Kováčikot, akinek segítenie kellett két vizsgált ügy eltussolásában. Kováčik az 50 ezer eurós kenőpénzt egy speciálisan átalakított könyvben vehette át. Mindketten tagadják bűnösségüket.

Michal Šúrek ügyész legalább 14 év összevont büntetést és 200 ezer eurós pénzbüntetést javasolt Dušan Kováčik korábbi speciális ügyésznek.

Kováčikot tavaly májusban ítélték el korrupciós ügyben 50 ezer euró kenőpénz elfogadása és információszivárogtatás miatt, jelenleg 8 éves szabadságvesztését tölti. Košč jelenleg szökésben van.

Júdás-ügy

A végéhez közeledik a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) kémelhárításának egykori vezetője, Peter Gašparovič és Ladislav Vičan egykori NAKA-nyomozó ügye is.

A Legfelsőbb Bíróság 2022 márciusában hirdetett ítéletet Gašparovič és Ladislav Vičan egykori NAKA-nyomozó ügyében. A vádirat szerint a Dušan Bočkay nyitrai vállalkozótól származó kenőpénzért cserébe elintézték Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság volt vezetőjénél, hogy feloldják a lefoglalt vagyonát. Először több éves szabadságvesztés fenyegette őket, de miután módosították az ügy jogi besorolását, közvetett korrupcióért 22, illetve 20 hónapos szabadságvesztésre ítélték őket. Akkoriban mindketten leülték a büntetést, amelyet követően szabadon engedték őket. A két férfit emellett 20 ezer, illetve 16 ezer eurós bírsággal is sújtották.

Az ügyész viszont nem volt elégedett az enyhe büntetéssel, ezért rendkívüli fellebbezési javaslatot nyújtott be. A Legfelsőbb Bíróság tavaly szeptemberben kezdett foglalkozni ismét az üggyel. Az elítélt Gašparovičot a rendőrségnek kellett volna előállítania a bíróságon, csakhogy a férfit nem találták otthon. A bíróság ezért elfogatóparancsot adott ki ellene. A másik elítélt, Vičan megjelent a tárgyaláson, viszont azzal érvelt, hogy későn kapta meg az idézést, ezért nem volt ideje felkészülni.

A bíróság ezért megszakította a tárgyalást, amit január 18-án folytatnak.

A grófnó és Kažimír

Márciusban hirdethetnek ítéletet Ľubica Rošková smeres expolitikusnő ellen. A volt parlamenti képviselő ellen a vád „folytatólagosan elkövetett támogatási csalás az Európai Unió anyagi érdekeinek megkárosításával”.

Ľubica Rošková cége a nyilvánosságra hozott információk szerint olyan földterületekre is felvette az uniós agrártámogatást, amelyek nem az ő tulajdonában voltak és nem művelte azokat. A cég agrártámogatási ügyét 2018 óta vizsgálták a hatóságok.

Roškovát a kelet-szlovákiai gazdák csak “zempléni grófnőként” emlegették. Vagyonát, Nagymihály Laborcszög (Stráňany) nevű részében található családi házát és az alatta lévő telket, vagyis a tulajdon háromnegyed részét 2019-ben zárolták.

Ellene és Agro Porúbka (korábban Gard) nevű cége ellen 2018 decemberében indult eljárás, mégpedig azt követően, hogy a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (PPA) 2017-ben ellenőrzést tartott azokon a területeken, amelyekre Roškovának közvetlen kifizetéseket nyújtottak a 2016-os és 2017-es években.

A PPA, majd a nyomozók is megállapították, hogy a cég olyan területekre vett fel agrártámogatásokat, melyek soha nem tartoztak a tulajdonába és még csak nem is gazdálkodtak rajta. Ezek közé tartozott például egy idegen szőlészet, de egy falusi reptér és egy parkoló is.

Ha átmegy Ficóék törvényjavaslata, Rošková akár feltételes szabadságvesztést is kaphat.

Peter Kažimír a Szlovák Nemzeti Bank elnöke ellen 2022 ősszén indítottak ismét eljárást, miután az előzőt megszüntette a Főügyészség. Az ŠTS bírójának áprilisban kiadott büntetőrendelete Kažimírt nem jogerősen bűnösnek mondta ki vesztegetés bűntette miatt, és 100 000 eurós pénzbüntetést szabott ki. Mivel az ügyészség és Kažimír is fellebbezett, főtárgyalásra került sor. Kažimír a 2023 júliusában kezdődő tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, az ellene indított eljárást törvénytelennek nevezte.

2017-ben Peter Kažimír a harmadik Fico-kormány pénzügyminisztereként a vizsgálótisztek szerint belekeveredett egy megvesztegetési botrányba. Azzal gyanúsítják, hogy a miniszteri irodájában először ígért, majd át is adott 48 ezer eurót az adóhtóság akkori vezetőjének, František Imreczének. Januárban 2 újabb tárgyalási nap vár Kažimírra

Kuciak-gyilkosság

Ha a jelenlegi kormány megszünteti a speciális ügyészséget, a Kuciak-gyilkosság ügyét a Nagyszombati Kerületi Ügyészség veszi át. Az új ügyésznek akár több hónapra is szüksége lehet, mire átolvassa a több ezer oldalas iratot, így a tárgyalást egy időre jegelhetik.

A Specializált Büntetőbíróság 2023 májusában újra felmentette a Kuciak-gyilkosság vádja alól a bűntény megrendelésével gyanúsított Marián Kočnert. Az egykori nagyvállalkozó bűnösségét a Maroš Žilinka, Peter Šufliarsky (ügyészek) és Daniel Lipšic (akkoriban ügyvéd) ellen tervezett, de véghez nem vitt gyilkosságok ügyében sem sikerült bizonyítani.

A bíróság ugyanakkor bűnösnek találta a komáromi Alena Zsuzsovát. Az ítélet szerint ő rendelte meg a hetényi Andruskó Zoltánnál a Kuciak-gyilkosságot, valamint a Maroš Žilinka és Peter Šufliarsky ügyészek ellen tervezett gyilkosságokat is, amiket az elkövetők végül nem hajtottak végre. A Specializált Büntetőbíróság Alena Zsuzsovát 25 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős.



(HN, para)