Tigrisként ugrott rá a bírónőre a férfi, miután meghallotta az ítéletet (VIDEÓ)

A férfit súlyos testi sértés kísérletével vádolták, a bírónő pedig úgy döntött nem bocsátja próbaidőre őt. Ekkor a férfi megindult a pulpitus felé, amit szinte átrepült, majd a nőre vetette magát.

VIDEÓ:

#UPDATE: Here is the full video of the man jumping over and attacking a Clark County judge after the judge denied his probation pic.twitter.com/iYl6rE9oDh