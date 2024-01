Horony Ákos kormánybiztos levelet írt a kulturális miniszternek, személyes találkozót kért tőle

Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos nem ért egyet a Művészeti Alap (FPU) és a Kisebbségi Kulturális Alap (FPKNM – KKA) összevonásának tervével. Csütörtökön a közösségi háló jelentette be, hogy az ügyben levelet írt Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszternek.

Fotó: Cséfalvay Á. András - archív

„A törvény-előkészítő tervben meghatározott feladatok módosítását kértem, összhangban a kormány programnyilatkozatával, mely szerint a kormány a 2016 és 2020 között bevált módszer alapján kívánja támogatni a nemzeti kisebbségek fejlődését, tehát amikor létrehozták a KKA-t” – közölte a kormánybiztos.

Személyes találkozót is kért a minisztertől az álláspontok tisztázása érdekében. „Azt fogom szorgalmazni, hogy a nemzeti kisebbségek képviselőit is vonják be a törvénymódosítás előkészítésébe” – tette hozzá. „Kisebbségi kormánybiztosként ragaszkodom hozzá, hogy a támogatások odaítéléséről szóló döntéshozatalban megmaradjon a nemzetiségi kisebbségek részvételi joga” – írta a kormánybiztos.

Az összevonás ellenzői szerdán (január 3.) a kormányhivatalban átadták petíciójukat, melyet 2500-an támogattak aláírásukkal. A törvénymódosítás előkészítésében való részvétel fontosságát Róbert Špoták, a Művészeti Alap (FPU) igazgatója is hangsúlyozta.

A kulturális minisztérium közölte, az összevonás csak az egyik lehetséges megoldás a támogatási alapok hatékonyabb működésére, és a cél a bürokrácia csökkentése, valamint a támogatásra jogosultak körének bővítése. A tárca tájékoztatása szerint a végső megoldást nyilvános szakmai párbeszéd és az érintett csoportok képviselőivel folytatott egyeztetés előzi meg.



(TASR)