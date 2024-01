LÉNYEG: Danko a pucér valóságon lovagolna, és koalíciós partnerének a szexuális irányultságára utalgat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem csupán Rudolf Schuster kerek szülinapja az oka annak, hogy ma több cikk is foglalkozott az államfői pozícióval. Azonban az tény, hogy sokan megünnepelték Szlovákia második köztársasági elnökét, akinek a mandátuma két évtizede járt le. Bravózik az életútját méltatva Robert Fico is, mert szerinte lehetetlen versenyezni azzal a buzgósággal és munkavégzéssel, ami Schuster életét jellemzi. Közben a miniszterelnök biztosan arra is gondol, milyen nagyszerű lenne számára, ha régi-új táskahordozója, Peter Pellegrini már végre bejelentené, hogy indul a legfőbb közjogi méltóságot jelentő posztért.

Államfőjelöltek kerestetnek

De a Smer koalíciós partnere, a kétségtelenül népszerű hlasos házelnök még nem nyilatkozott erről a két-három hónap múlva esedékes történéssel összefüggésben. Bezzeg a kisebbik szövetségese, az SNS vezetője! Andrej Danko ugyanis úton-útfélen erről a kérdésről papol. Ám nem csak dumál az államfőválasztásról, hanem szorgalmasan gyűjti is az aláírásokat az elnökjelöltségéhez, meg beszólogat a parlament irányítójának. Amilyen agyafúrt, a nemzetiek vezére sem döntötte el véglegesen, mit akar tenni pontosan, azonban biztos, ami biztos, felkészül minden lehetőségre. A pártelnök szerint Pellegrini nem eléggé elszánt, hogy jelöltesse magát, és nem is jön be neki, hogy a Hlas első embere az időt húzza. Annyira nem, hogy Danko már azt mondja, neki mindegy is, hogy a koalíciós társa mit fog csinálni. Ám figyelmezteti is őt, hogy ha így megy neki az választásnak, ki fog kapni Ivan Korčoktól. Különben is, az SNS választói nem is biztos, hogy tavasszal Pellegrinire adnák le a voksukat, hiszen a párttal szimpatizálókhoz inkább a mečiarista időket képviselő Štefan Harabin áll közelebb. És ez az, amit Danko szerint Pellegrini nem ért. Mert túl liberális. És ez talán a kisebbik baj vele. Hiszen Danko nem állt itt meg, hanem a Pluska egyik műsorában feszegetni kezdte a Hlas vezetőjének szexuális beállítottságát. A nemzetiek zászlóvivője fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az SNS-ben másként látják a meleg közösséggel kapcsolatos témákat, mint Pellegrini. Ám Danko arról is beszélt, hogy ha valaki jelölteti magát, akkor az újságírók szinte meztelenre fogják vetkőztetni, és firtatni fogják, ki lenne a szlovák first lady. Meg a választóknak ismernie kell a megmérettetésen részt vevő politikus egészségi állapotát, beleértve az irányultságát is. Hogy kit szeret, kivel él és hány gyereke van. Sorolja ezeket az égető kérdéseket Danko azzal a Pellegrinivel összefüggésben, akinek a magánéletéről vannak bizonyos pletykák, amiken azonban bizonyos szint felett nem szokás rugózni. Ám az SNS megmondóemberét mindez nem érdekli, és fékezhetetlenül kavar tovább, mert újabb pozíciókat szeretne megkaparintani a koalíción belül.

Sovány vigasz

Közben Szlovákiában az emberek már legalább két éve küzdenek a masszív drágulással, aminek nem kímélte a gyors ütemben emelkedő élelmiszerárakat sem. Sovány vigasz, hogy az elmúlt hónapokban elkezdett lassulni az infláció, annyira, hogy idén várhatóan visszakanyarodhatunk a korábban megszokott értékekhez. A szakértők ugyanakkor lehűtik a vérmes várakozásokat, és azt mondják, hogy a két évvel ezelőtti árak visszatérésében hiába reménykedünk. Ám ha minden jól megy, és mondjuk Putyin meg a diktátor haverjai nem robbantanak ki új konfliktusokat, akkor a pénzromlás mértéke 3 százalékra csökkenhet. Azonban azt nem árt tudatosítani, hogy a végső tarifákat az olyan tényezők is befolyásolják, mint például a bérek és járulékok alakulása, vagy a kormány által nyújtott energiaárak miatti támogatások.

Sarkára állt a kormánybiztos

Csütörtökön arról is értesülhettünk, hogy a Bukovszky Lászlót váltó új kisebbségi kormánybiztos megemberelte magát, és kritizálni kezdte, hogy a kormány megszüntetné a Kisebbségi Kulturális Alapot, amivel meg felrúgná a kisebbségi status quót. Horony Ákos nem ért egyet a kabinet tervével, és ebben az ügyben levelet írt a kulturális miniszternek és személyes találkozót is kért tőle az álláspontok tisztázása érdekében. Az SNS-es tárca elviekben nem ellenzi az egyeztetést, mert állítólag a nyilvános szakmai párbeszéd híve. Azonban ha összejön a találka, nem ártana Martina Šimkovičovát arra emlékeztetni, hogy az őt pozícióba juttató párt akkor is a kormány része volt, amikor ezt a kulturális alapot 2017-ben életre keltették.

