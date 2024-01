LÉNYEG: Mindenki fellélegezhet, Ficónak végre van saját lakása, a rendőrségre pedig visszatérnek a Smer régi, jól bevált káderei

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fico korábbi lakóhelye, a Bonaparte-villa előtti tér az akkori ellenzék kedvelt tiltakozóhelye volt (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A koalíciós úthenger nem állt le karácsony alatt sem, ma derült ki, hogy a december elsején kinevezett új országos rendőrfőkapitány, Ľubomír Solák már hat kerületi rendőrkapitányt leváltott. Már csak a pozsonyi és a besztercebányai rendőrkapitányok maradtak helyükön, Solák a többi hatot menesztette. A helyükre vagy valamelyik járási kapitányt nevezte ki, vagy pedig régi „bevált” embert hozott vissza. Ilyen például az Eperjesi kerület új főnöke, Dušan Sabol, aki a második és a harmadik Fico-kormány idején is ezt a posztot töltötte be. A posztra még Robert Kaliňák akkori belügyminiszter – most védelmi miniszter – nevezte ki.

Újbóli kinevezését az sem akadályozta meg, hogy 2019-ben kényszerből távozott posztjáról: karambolozott a szolgálati kocsijával. Kaliňák azonban akkor sem engedte el a kezét, lemondása után rendőrségi különmegbízott lett a Nemzetközi Rendőrségi Együttműködés Hivatalában.

Nem ez az első nagyobb személycsere a rendőrségen, amióta Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter átvette a tárca és a rendőrség irnyítását. Hamran István országos rendőrfőkapitány és helyetteseinek leváltása óta a NAKA és a belső ellenőrzés több magas beosztású munkatársát is menesztették, közülük többen rendőrség kötelékéből is távoztak.

Pellegrini átszabná a választójogi törvényt

Újra felmerült a koalícióban a választójogi rendszer átalakítása. A témát Peter Pellegrini (Hlas) házelnök nyitotta meg azzal, hogy „nemcsak ők akarják a változást”.

Arról beszélt, hogy az országot több választókerületre osztanák, ami már egy viszonylag régi terv, de eddig még nem készült róla egyetlen konkrét javaslat sem.

Ez azt jelentené, hogy az egységes országos lista helyett több, például kerületi szintű listán indulnának a pártok. A másik elképzelés, hogy a 150 képviselő felét választanák csak listás szavazással, a többi egyéni választókerületben jutna mandátumhoz, vagyis 75 egyéni választókerületet kellene létrehozni. A választókerületek határáról azonban még elképzelés sincs.

Az sem kizárt azonban, hogy a választójogi rendszer átalakítása most is csak ötlet szintjén marad.

Az országos választókerület feldarabolását ellenzi az SNS, a Smer pedig egyelőre egyáltalán nem szólalt meg. Az átalakításhoz alkotmányt kellene módosítani, vagyis 90 képviselő szavazatára lenne szükség.

Az is furcsa, hogy Pellegrini azelőtt vetette fel ezt a témát, hogy a koalícióban megegyeztek volna, az pedig elképzelhetetlennek tűnik, hogy valamelyik koalíciós párt akarata ellenére, az ellenzékkel összefogva módosítaná a koalíció egy része az alkotmányt.

Gröhling és Viskupič indulhat az SaS elnöki posztjáért

Az SaS-en belül már rajzolódnak az erőviszonyok a közelgő tisztújítás előtt. Richard Sulík pártelnök ősszel jelentette be, hogy nem indul újra a pártelnöki posztért, azóta elindult a pártban a helyezkedés.

Jelöltségét ma nyilvánosan is bejelentette Branislav Gröhling korábbi oktatási miniszter, a DenníkN szerint pedig Marián Viskupičnak, a párt parlamenti képviselőjének az indulása is biztosra vehető.

Valószínűleg kettőjük között dől majd el, hogy ki vezeti a következő években a jobboldali liberális pártot. Sulík azonban nem távozik a politikából, várható, hogy a párt tiszteletbeli elnöke lesz, ezt a posztot azonban a kongresszusnak még létre kell hoznia. A tiszteletbeli elnöki poszt mellett pedig ő szeretné vezetni a párt listáját az európai parlamenti választáson.

Ficónak végre már van saját lakása

Több mint 30 év aktív politizálás után Robert Fico, a Smer elnöke végre vett magának egy lakást. Pontosabban megvásárolta azt, amelyben már évek óta, pontosabban a Bonaparte-villából való elköltözése óta lakik.

A Bonaparte-villával az volt a gondja egyes „kukacoskodó újságíróknak”, hogy az Ladislav Bašternák adócsaló vállalkozó tulajdonában volt, és egy kormányfőnek mégsem kellene vele üzletelnie. A jelenlegi lakását viszont egyik párttársától, Dušan Muňkótól bérelte, majd vette meg, ami egy kicsit szintén gyanús.

A lakás árát sem árulta el, és a nagysága is kérdőjeles: Fico állítása szerint csak 80 négyzetméter plusz hatalmas terasz, más források viszont 125 négyzetméterről plusz ugyancsak hatalmas teraszról írnak. És mivel Pozsony villanegyedében, a Slavín alatt található, az ára akár 600 ezer eurót is elérheti, a térségben ugyanis 5 ezer eurós négyzetméterárakkal kell számolni.

Lajos P. János