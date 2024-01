Videóra vették, ahogy lezuhan a Cobra 11 sztárjának gépe

Ahogy azt korábban írtuk, ötvenegy éves korában meghalt Christian Oliver német színész

A színész a Karib-tengeren nyaralt családjával, amikor két kislányával úgy döntöttek, hogy madártávlatból is megnézik a szigetet. Az utazás azonban tragikusan végződött. Egy kis sportrepülőgép bajba került és a tengerbe zuhant. A mentők és a közelben lévő halászok is azonnal a helyszínre vonultak, de a gyors reagálás ellenére sem tudtak mit tenni. Egyik utas sem élte túl a balesetet – a színészen kívül két 10 és 12 éves lánya, valamint a pilóta is meghalt.

A repülőgépet a 72 éves, amerikai születésű Robert Sachs vezette, aki negyven évig élt a Karib-szigeteken, tapasztalt pilótának számított. A Searchlight News szerint a pilóta nem sokkal a felszállás után jelezte a légiirányító toronynak, hogy vissza akarnak térni a repülőtérre, ugyanis problémák merültek fel. Egy szemtanú úgy nyilatkozott az iWittnes Newsnak, hogy hallotta, ahogy a hajtómű sistereg, és látta, hogy a légcsavar hirtelen leáll.

VIDEÓ:

A Kronen Zeitung szerint egy másik szemtanú látta, ahogy a pilóta még megpróbál megfordulni de a nagy szélben nem tudott, így a gép függőlegesen a vízbe csapódott.

Christian Oliver, igazi neve Christian Klepser, nemcsak Németországban, hanem Hollywoodban is sikeres karriert épített. A nézők Semir társaként ismerhetik a Cobra 11-ből. Emellett a Speed ​​​​Racer és a Valkür című filmekben is szerepelt Tom Cruise mellett.



