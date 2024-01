Repülés közben szakadt ki a repülőgép egy darabja, az ablakát is elveszítette (VIDEÓ)

Az Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 típusú repülőgépéről van szó, amely éppen Kaliforniába tartott, és amely 35 perccel a felszállás után tért vissza Portlandbe, miután egy része egyszerűen leszakadt a gépről. A járaton 117-en utaztak, a leszállás probléma nélkül sikerült.

Az alaszkai légitársaság közölte, az összes Boeing 737 Max 9 típusú repülőgépét a földre állítja, hogy ellenőrzéseket végezzen el rajtuk. Egyben bejelentették, átfogó hatósági vizsgálat indul az incidens kivizsgálására.

„Minden repülőgépet csak a teljes körű karbantartási és biztonsági ellenőrzések elvégzése után állítunk újra forgalomba” - nyilatkozta Ben Minicucci, az Alaska Airlines vezérigazgatója.

An Alaska Airlines flight made an emergency landing Friday night after a portion of the aircraft blew out mid-air. Video obtained by CBS News appeared to show one of the passenger window panels had been blown out. https://t.co/wKIOLENg3r pic.twitter.com/M00hT7HaPx