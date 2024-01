Nicolas Cage Oscar-díjas amerikai színész 60 éves

Nicholas Kim Coppola néven jött a világra a kaliforniai Long Beachben, nagybátyja Francis Ford Coppola, A Keresztapa-trilógia és számos egyéb ismert film rendezője. A legjobb iskolákba járt, a családi házban korán megismerkedett a művészetekkel és a legismertebb művészekkel. Tizenkét éves volt, amikor véget ért boldog gyermekkora: szülei elváltak, anyja pedig súlyos depressziója miatt kórházba került. Egy ideig apja tiltása ellenére autóversenyzői, majd rockzenészi karrierről álmodozott, de miután a nyári szünetekben gyakran meglátogatta nagybátyját, érdeklődése a film felé fordult. Pályaválasztásához a döntő lökést a James Dean főszereplésével készült Az Édentől Keletre, valamint egy nyári színészi tanfolyam adta meg számára.

Nicolas Cage - TASR/AP

A filmvásznon először Francis Ford Coppola Rablóhal című 1983-as filmjében próbálta ki magát, még Nicholas Coppola néven. Mivel azonnal protekcióval vádolták, úgy döntött, nevet változtat: a legenda szerint sokáig fontolgatta, hogy kedvenc énekese, Elvis Presley, avagy kedvenc zeneszerzője, John Cage nevét válassza, végül utóbbinál maradt. Talán azért is, mert megrögzött képregénygyűjtő, így tisztelettel adózhatott Luke Cage képregényhősnek is. A Nicolas Cage név először 1983-ban tűnt fel a Lány a völgyből című film főcímlistáján.

Még nagybátyja adott számára szerepet a Gengszterek klubja (Cotton Club), valamint az Előre a múltba (Peggy Sue Got Married) című filmben, Kathleen Turner partnereként. Alan Parker Madárka című drámájában egy súlyosan sérült vietnami veteránt alakított, s a nagyobb hitelesség jegyében néhány fogát is kiverette. Az igazi népszerűséget a Holdkórosok című vígjáték hozta meg számára, Cher oldalán (ebben jelölték először Golden Globe-díjra), s szintén sikeres volt az Arizoniai ördögfióka tolvajának szerepében, felvillantva komikusi képességeit. 1989-ben a Vámpír csókja című kultuszfilmben a vámpírfilmek világába is belekóstolt, a következő évben megkapta David Lynch híres road-movie-ja, a Veszett a világ egyik főszerepét.

Pályafutásában a fordulópontot a Nászút Las Vegasba című romantikus komédia jelentette, ezt követően olyan sikeres alkotásokban szerepelt, mint a Sorsjegyesek című vígjáték, vagy a Megérint a halál című krimi. 1996-ban az angol Mike Figgis ráosztotta a kis költségvetésű, utóbb az alkoholizmus "moziröntgenének" nevezett Las Vegas, végállomás főszerepét. Cage a szerep kedvéért a forgatás előtt hetekig alkoholisták között élt, s alakításáért megkapta a Golden Globe-, majd az Oscar-díjat is. Ezt követően leginkább akcióhős szerepeket vállalt: Sean Connery partnere volt a Sziklában, kemény öklű, becsületes rab a Con Air - A fegyencjáratban, majd a John Woo rendezte Ál/Arc című moziban John Travolta riválisa volt, akik egymás arcát öltik magukra.

Cage 1998-ban Meg Ryan partnere volt Wim Wenders Berlin fölött az ég című romantikus filmjének amerikai változatában, az Angyalok városában. Brian De Palma Az utolsó dobásában visszatért a thriller műfajához, Joel Schumacher 8MM című filmjében a pornóipar világába lemerülő magánnyomozót alakított. Martin Scorsese A holtak útja című filmjében mentősofőrként fokozatosan őrült bele véres és felelősségteljes munkájába. A Tolvajtempóban Angelina Jolie partnere volt, majd Penelope Cruz partnereként a címszerepet alakította a Corelli kapitány mandolinja című második világháborús románcban.

A színész 2002-ben rendezőként is bemutatkozott a Sonny című független filmmel, s még ugyanabban az évben ismét Oscar-díjra jelölték az Adaptáció kettős szerepében nyújtott alakításáért. A Trükkös fiúkban Ridley Scott instruálta a kamera mögül, 2004-ben A nemzet aranya című akciófilmet vállalta el, amelynek 2007-ben a folytatása is elkészült. 2006-ban a 2001. szeptember 11-i terrortámadást feldolgozó, Oliver Stone rendezte World Trade Center című alkotásban egy rendőrt alakított.

A 2000-es években számos kétes színvonalú filmben is feltűnt, mint a Magyarországon forgatott Boszorkányvadászat, A szellemlovas. 2007 és 2017 között nyolc alkalommal jelölték a legrosszabb színésznek járó Arany Málna-díjra, ezt 2022-ben egy újabb jelöléssel "fejelte meg". Anyagi helyzete nehézzé vált, hiába volt egy időben Hollywood egyik legjobban fizetett színésze, több házát, sőt féltett képregénygyűjteményének néhány ritkaságát is el kellett árvereztetnie, adósságait csak 2022-re tudta rendezni.

Az elmúlt években már jóval megfontoltabban vállalt szerepeket, így karrierje ismét meglódult. A Croodék című animációs filmsorozatban a családfő az ő hangján szólalt meg, a Disznó című filmdrámában egy magányosan élő, szarvasgombát gyűjtő séfet játszott, aki a gombákat kiszagoló malacának ellopása után kénytelen visszatérni az emberek közé; alakítását felsőfokon méltatta a kritika. A Renfield című horrorkomédiában Drakula gróf bőrébe bújt, idén pedig a kerek születésnapjára eső Golden Globe-díjátadón negyedik alkalommal izgulhat, ezúttal az Álmaid hőse (Dream Scenario) című fekete komédia főszereplőjeként.

Cage öt alkalommal nősült meg, utoljára 2021-ben, első felesége Patricia Arquette színésznő, a második zenészbálványa, Elvis Presley lánya, Lisa Marie volt, számos kapcsolatából három gyermeke született. A kastélyok, kocsik és képregények szerelmese, 2007-ben Voodoo Child címmel saját képregényt is piacra dobott. Saját producercége van, filmes tevékenységét több filmfesztivál életműdíjjal ismerte el, 1998 óta csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek Sétányát. Több jótékonysági kezdeményezéshez adja nevét, kiemelkedő emberbaráti munkájáért 2009-ben humanitárius díjat kapott az ENSZ-től.

mti/para